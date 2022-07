María Becerra aumentó siete kilos y reflexionó sobre su imagen: “Ya no me siento débil”

Desde hace un tiempo María Becerra muestra su entrenamiento en redes sociales. La dedicación dio sus frutos y la artista aumentó siete kilos. Orgullosa de los resultados, compartió las imágenes del antes y el después con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la artista contó: “Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo”. “Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos… me costaba mucho aumentar masa muscular”, explicó.

De acuerdo a su relato, ciertas inseguridades propias, sumadas a los comentarios de ajenos sobre su cuerpo, la hicieron sentir incómoda.

“La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido… Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados”, precisó. En ese sentido, destacó que estuvo años sin usar jeans, calzas, vestidos, polleras o shorts.

A modo de cierre, admitió que no le resulta fácil seguir la rutina con sus compromisos laborales pero que la disciplina fue la clave. “Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago… Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima”, concluyó mostrando el cambio.

GIMNASIA LA PLATA LE ENTREGÓ EL CARNET DE SOCIA HONORARIA A MARÍA BECERRA

María Becerra lleva bien en alto los colores de Gimnasia La Plata, el club del cual es hincha. Por eso este fin de semana la institución decidió reconocerla entregándole el carnet de socia honoraria.

La ceremonia ocurrió en la previa del partido que el Lobo le ganó por 10 a Defensa y Justicia en el Bosque. Becerra, conocida en el ambiente musical como “La nena de Argentina”, recibió el carnet de manos del presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, y del dirigente Gustavo Vila.

Además, a la cantante le regalaron una camiseta con su nombre en la espalda y el dorsal número 22 con los colores de la bandera LGBTI. Se trata de un modelo casaca que suele usar el equipo femenino del club.

Becerra disfrutó del partido, celebró la victoria de los dirigidos por Néstor “Pipo” Gorosito y, una vez que terminó el encuentro, se acercó a conocer al plantel.

Fuente: Todo Noticias.