Las mascotas frenan el daño cerebral que provoca la soledad, según la ciencia

La soledad no deseada es uno de los mayores males de nuestra sociedad, no sólo por los daños que produce en la esfera psicológica, sino porque genera perjuicios en la salud física, según se evidenció en diferentes investigaciones. Un estudio publicado en la revista estadounidense Aging-US confirmaba que estar solo o infeliz acelera el envejecimiento más que fumar, mientras que otro alertaba sobre su relación con el párkinson y el deterioro cognitivo relativo a la enfermedad.

Ahora, una nueva investigación publicada en JAMA Network encontró un vínculo positivo entre tener una mascota y un menor deterioro cognitivo asociado a la soledad no deseada. El estudio fue realizado con más de 7.900 participantes mayores de 50 años y sus hallazgos concluyen que la tenencia de animales domésticos se asocia con un deterioro más lento de la memoria y la fluidez verbal.

Si bien, esto sólo es aplicable a los adultos de la muestra que vivían sin compañía, la principal hipótesis de los investigadores guarda relación con los problemas que ocasiona la soledad no deseada.

“Los adultos mayores que viven solos tienen un alto riesgo de desarrollar demencia y vivir solo no es algo que se pueda cambiar fácilmente”, señaló la investigación, a la vez que añadió: “Por eso, vale la pena señalar que nuestros hallazgos sugieren, de una manera preliminar, que tener una mascota podría anular dicha asociación”.

EVIDENCIA PREVIA

El estudio se hizo de manera observacional y los autores invitan a la comunidad científica a realizar ensayos clínicos aleatorios que confirmen el efecto protector para el cerebro de convivir con un animal de compañía. En tanto, existen investigaciones previas que exploraron este tema, una de ellas fue publicada en Scientific Reports y comprobó que los adultos mayores que tienen mascotas -en este caso se centraba más en perros- tienen un menor deterioro cognitivo en la vejez en comparación que aquellos que no lo tienen.

En ese caso, los resultados también podrían ir en la línea del trabajo físico que supone el vivir con un perro, ya que comprobó que el efecto protector era mayor en aquellos que pasean regularmente con ellos. No obstante, otro trabajo publicado en Journal of Aging and Health en 2022 constató que los mayores de 65 que habían tenido mascota durante más de cinco años también tenían puntuaciones cognitivas más altas en comparación con aquellos que no.

“La socialización está vinculada a una mejor salud mental, lo que tiene una asociación positiva con estas enfermedades”, explicó Bryan Strange, director del Laboratorio de Neurociencia Clínica de la Universidad Politécnica de Madrid y sus palabras van en referencia a que la depresión está catalogada como una factor de riesgo para el desarrollo de demencia, aunque, las relaciones sociales parecen tener un efecto protector en el cerebro en general.

Fuente: Todo Noticias.