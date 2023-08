Insólito: hizo una compra por marketplace, todo salió mal y el vendedor le hizo una confesión

Una mujer compartió su experiencia tras comprar un sillón en Facebook Marketplace . Según relató, descubrió que el vendedor era una persona privada de su libertad.

La usuaria, tras realizar una compra por Marketplace, denunció una estafa de $5000 por parte de un aparente vendedor. Su historia se volvió viral y causó un gran revuelo en las redes sociales.

La mujer compartió una captura de pantalla de su chat de WhatsApp con el supuesto vendedor, donde expresó su enojo por el retraso en la entrega del sillón después de haber pagado la mitad del monto. El vendedor, de manera inesperada, reveló que se encontraba en prisión y se disculpó por su accionar, dejando a la mujer perpleja por esta insólita confesión.

La publicación se hizo viral recibió más de 31,000 "me gusta" y generó cientos de citas y comentarios de otras personas que también compartieron sus experiencias similares de estafa en Marketplace.

Tras el insólito posteo, muchas personas comentaron que les había pasado lo mismo e, incluso, que habían pasado por situaciones peores.

"ME PASÓ LO MISMO hace un tiempo con la diferencia de que estuve esperando el pedido después de haberle transferido el dinero, me bloqueó y me dijeron que lo hicieron desde el penal cuando hice la denuncia", sostuvo una joven entre los comentarios.