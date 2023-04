Boca goleó 3 a 0 a Barracas Central y encontró tranquilidad luego de la salida de Ibarra

Boca le ganó a Barracas Central por 3-0 uno de esos partidos que valen mucho más que tres puntos por el contexto en el que llegaba el equipo de La Ribera a su primera vez en el estadio Claudio Chiqui Tapia: sin DT, con el debut de un interino y sin un candidato firme para ocupar la plaza que dejó libre Hugo Ibarra. Conducido por Mariano Herrón, el Xeneize jugó bien, goleó y el resultado servirá para darle algo de tranquilidad a Riquelme y compañía.

Pero ahora vendrán las dudas, claro. Porque una goleada es una goleada y porque es imposible meter tantos goles jugando más o menos. Fue de bueno para muy bueno lo del Boca de Herrón contra Barracas Central.

Entonces, los interrogantes se acumulan. ¿Tiene que salir a buscar un entrenador Boca luego de la negativa de Gerardo Martino y de que el abanico de posibilidades no sea tan extenso? ¿Se la jugará Riquelme por su elogiado y querido Herrón? ¿Se repetiría un error en caso de suceder? ¿Estos futbolistas hicieron poco en cancha para respaldar a Hugo Ibarra?

La postal de la tarde marcaba un poco el presente incierto de Boca: jugaba ante Barracas Central en un estadio pintoresco, pero no de primera categoría, un sábado y en un horario poco atípico como el de las 15:30. La sensación era que una derrota en el Chiqui Tapia sería un golpazo. Y lo sacó adelante Boca, con más acciones individuales que juego colectivo.

Herrón optó por un 4-3-3 y dejó en cancha a alguno de los cuestionados. Es cierto que los primeros 25 minutos fueron más de lo mismo: un equipo triste, con pocas ganas, inexpresivo. Y Barracas se impuso por ganas, por el impulso de los hinchas. Pero tiene poco el elenco de Rodolfo De Paoli: no supo cómo inquietar a Sergio Romero. Intentó presionar y pararse alto; le faltó talento. Fue pobre lo de Iván Tapia, el conductor que se dejó comer por los volantes rivales. Un remate lejano que se fue cerca del travesaño del central Álvarez fue lo más destacado.

Y Boca empezó a aislar a Villa para que juegue mano a mano con Mater. Arrancó perdiendo todas, pero fue mejorando. Fue letal en las contras el equipo de Herrón y aprovechó los espacios y la inocencia de Barracas. Centurión perdió una pelota fácil en la mitad y con un toque Pol Fernández lo dejó solo a Benedetto, que definió con ayuda de Dáttola (se la chocó en el camino).

Se observó después lo mejor de Boca. Desbordó notable Villa y Langoni definió ingresando de 9 a los 33 minutos y un ratito más tarde Benedetto le sirvió el gol a Pol Fernández, quien también entrando como atacante de área la tocó suave al gol. Villa tuvo el suyo: definió a las manos de Desábato.

No brilló Boca y no fue lindo estéticamente. Pero sería un error señalar que no jugó bien cuando anotó 3 goles y cuando no sufrió en defensa.

En el complemento, Boca no hizo más goles porque los atacantes no estuvieron ajustados y porque en la cabeza de muchos comenzó a jugarse el debut en Copa Libertadores del jueves en Venezuela contra Monagas.

Los primeros instantes del segundo tiempo fueron los mejores, con jugadas asociadas a gran velocidad y jugadores inteligentes para soltarle en el momento adecuado. A Villa no lo pudieron parar, salvo Desábato, que se impuso en todos los mano a mano. También la tuvo Pol en una contra, pero remató cerca del ángulo.

Varela fue amo y señor del medio, con Pol Fernández como figura y con Ramírez corriendo mucho. Figal rinde donde lo pongan y Roncaglia y Valdez estuvieron firmes. La cancha chica permitió escuchar la voz de mando del paraguayo, el dueño de la defensa xeneize.

La goleada 3-0 de Boca en su visita a Barracas Central se parece a un triunfazo porque se produjo en un momento delicado en el que todas las lupas iba a estar puestas en los jugadores, luego del despido de Hugo Ibarra. Y dio la cara el entrenador interino Mariano Herrón, quien, por lo pronto, dirigirá también el jueves en Venezuela.

Fuente: Clarín