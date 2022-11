Canelo Álvarez le pidió disculpas a Messi: "Me dejé llevar por la pasión"

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez publicó un mensaje conciliador en las redes sociales en el cual se arrepiente de haber criticado y amenazado a Lionel Messi al considerar que el ídolo argentino dejó en el suelo una camiseta de la selección mexicana de fútbol que intercambió con Andrés Guardado tras el partido por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, publicó Canelo en su cuenta de Twitter una hora antes de que su selección se enfrente a Arabia Saudita y la Albiceleste haga lo propio ante Polonia en la definición de la zona.

El pugilista, campeón del mundo de 32 años y considerado uno de los mejores libra por libra, agregó a su publicación conciliadora: “Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”.

Todo comenzó luego del 2-0 de la Argentina ante México en Lusail, que le sirvió al equipo de Lionel Scaloni obtener un triunfo clave de cara a la clasificación a octavos. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, escribió el campeón de boxeo mexicano en la primera de sus publicaciones y agregó en el mismo hilo de Twitter: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

De inmediato, Sergio Agüero y Cesc Fábregas, ex compañeros de La Pulga, saltaron en defensa del argentino, además de periodistas y usuarios. El primero en defender a su amigo y ex compañero fue el Kun, que en su cuenta de Twitter posteó: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”. Y agregó en la misma publicación: “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y, después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Enseguida, Canelo le respondió sin entender las explicaciones de Agüero: “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”.

La polémica que inició el deportista nacido en Guadalajara generó varias repercusiones en las redes sociales y hasta un usuario creó una plataforma online llamada Messimetral, que trata de una calculadora que mide la distancia real entre Messi y Canelo en función de sus respectivas ubicaciones geográficas. Fue desarrollada por 20Dedos, una agencia de publicidad argentina que se especializa en armado de sitios web, estrategias de comunicación y construcción de marcas. El fin es “evitar” que ambos se encuentren.

“Ante esta situación queríamos ayudar desde donde nos toca, por eso hicimos una plataforma que mide la distancia entre Canelo y Messi para que no se crucen”, dijeron desde la agencia. La calculadora está disponible en la Web en forma gratuita y su forma de utilización es muy sencilla: en la página aparece solo la opción de “calcular distancia”, que en base a la información pública sobre la ubicación de ambos deportistas, mide y arroja cuántos kilómetros separan a uno del otro.

Así, al momento de la publicación de esta nota, la plataforma muestra que ambos están a más de 14.000 kilómetros de distancia. Messi, por su puesto, se encuentra en Doha, preparándose para el trascendental partido contra Polonia. Por su parte, el pugilista está en la ciudad de Jalisco, México, según informa la ingeniosa herramienta. En este escenario, Messimetral sostiene que “el riesgo de cruce es bajo”.

