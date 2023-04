El calvario de Brian Fernández en medio de su lucha contra las adicciones: No van a comprender mi dolor

Brian Fernández rompió el silencio, en medio del duro momento personal que atraviesa: el futbolista de 28 años apareció en Santa Fe tras ausentarse varios días de los entrenamiento de Colón y se sinceró sobre su lucha contra las adicciones.

El futbolista había encendido las alarmas por no presentarse en los entrenamientos del Sabalero y luego de que su auto apareciera vandalizado en la vía pública. En este sentido, el deportista habló sobre su presente y su carrera en el fútbol.

“Mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío conmigo mismo. La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona”, comenzó diciendo Brian Fernández en diálogo con Son Aviones, el programa donde trabaja Brian Sarmiento, de Independiente.

Sobre el fallido regreso a Colón, equipo del que es hincha, dejó de ser tenido en cuenta por sus reiteradas ausencias en los entrenamientos. En este sentido, explicó: “No lo pude disfrutar, tenía mucha presión, no podía salir a ningún sector de la ciudad. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad”.

El fútbol y su lucha contra las adicciones

Pese al duro momento que atraviese, el futbolista sostuvo que quiere volver a la cancha: “Cómo no voy a extrañar jugar al fútbol si es lo que mejor hago. Puedo no entrenarme durante meses, pero en una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar. Si bien tuve muchas oportunidades acá, no se me pudo dar como yo quería”.

Sobre su problema con las drogas, Brian Fernández se sinceró: “Estuve evaluando un tratamiento psicológico. Mi familia me lo está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada. No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza”.