El debut de River en la Copa Argentina será en Santiago del Estero

Ahora sí, River tiene sede, fecha y hora para su debut en la Copa Argentina. Si bien en principio el Millonario iba a jugar en San Juan, finalmente se confirmó que el encuentro de la próxima semana se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El próximo miércoles 8 de marzo, el conjunto dirigido por Martín Demichelis hará su presentación desde las 21.10 horas frente a Racing de Córdoba, por los 32avos. de final del certamen nacional.

Vale la pena recordar que esta competencia River la ganó tres veces de la mano de Marcelo Gallardo: 2016 con una final inolvidable 4-3 vs. Rosario Central, 2017 vs. Atlético Tucumán y 2019 vs. Central Córdoba. De esta manera, será la primera Copa Argentina al mando de Martín Demichelis.

Antes de este encuentro, el club de Núñez tendrá un encuentro muy importante por el Torneo de la Liga. El sábado desde las 19.15 horas, River visitará a Lanús en La Fortaleza, buscando recuperarse del golpe recibido por Arsenal el último domingo en el Estadio Monumental.

✅ El debut del Millonario en la undécima edición será el miércoles 8 de marzo, desde las 21.10, en el estadio Único Madre de Ciudades #CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷#NuestraCopa 🙌 pic.twitter.com/UFkrvIzZ0O — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 2, 2023

Fuente: TNT Sports