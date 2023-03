El jujeño Máximo Gómez competirá en un equipo de ciclismo de Bélgica

Lo logró. Máximo Gómez, el joven ciclista jujeño , comenzará a concretar su sueño este miércoles, cuando emprenda viaje hacia el Viejo Continente para sumarse a un equipo de competición europeo.

El atleta se incorporará a un grupo de Bélgica, donde buscará demostrar su talento con vistas al Mundial que se disputará en el mes de agosto.

“Al fin se pudo dar de viajar a Europa, primero voy a hacer el vuelo de Ezeiza a París y de ahí salir para Bélgica, al pueblo donde voy a estar”, contó en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

“Estoy agradecido con la gente que apoyó y aportó un granito de arena, me hacen sentir muy querido y motivado”, manifestó y expresó: “se viene mucho tiempo en Europa, cuando llegue me espera el manager del equipo que me va a guiar”.

Sobre las expectativas del viaje, indicó: “cuando llegue tengo que aclimatarme, acomodarme para correr este domingo una carrera con el equipo”.

“Si me pongo a pensar se me caen unas lágrimas, es el sueño que siempre tuve, desde chico, es un sueño que se me va a dar”, dijo, con una sonrisa en la cara.

Máximo está logrando lo que siempre quiso y tiene decidido ir por más. “Voy a figurar en agosto en el mundial si se me da la oportunidad y si sigue todo bien, hay que seguir trabajando por eso”, sostuvo.