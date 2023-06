Imputaron a Gonzalo Montiel por una violación que habría ocurrido en una fiesta en su casa

El jugador de la Selección argentina Gonzalo Montiel (26) fue imputado por una violación que habría ocurrido en una fiesta en su casa hace cuatro años.

Según la joven que lo denunció, una mujer de 33 años, el hecho ocurrió el 1° de enero de 2019 en la casa del futbolista. Allí había asistido por el cumpleaños de Montiel.

En una primera declaración testimonial en marzo de este año, la denunciante señaló que en esa fiesta le habían dado para consumir alguna sustancia que le hizo perder el conocimiento y que había sido violada. No pudo identificar específicamente por quién porque dijo no conocer a los presentes, sólo a Montiel que era quien la había invitado.

“En el horario comprendido entre las 3 y las 11, en el domicilio sito en la calle Martin Gil al 300 de la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, Gonzalo Montiel y dos masculinos a la fecha aún no identificados, abusaron sexualmente de C. V. B., al accederla carnalmente vía vaginal, mediante violencia", sostiene el expediente judicial al describir los hechos por los que fue denunciado Montiel.

Este jueves por la tarde, el futbolista se presentó espontáneamente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada N°3 de La Matanza, a cargo del fiscal Luis Alberto Brogna, donde le tomaron declaración indagatoria y rechazó las acusaciones. Montiel quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

"Yo la había conocido a C. hacía unos meses atrás, y tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas", comienza la declaración de Montiel, a la que tuvo acceso Clarín.

La joven fue sola a la fiesta de cumpleaños del jugador alrededor de las 2.30 y allí él le presentó a las chicas que estaban en la casa. En el lugar estaban sus "amigos íntimos" y "otras personas del barrio que no conocía", declaró el futbolista.

Montiel continuó su relato diciendo que a las 6 llevó a su amigo Matías hasta su casa, junto a Walter Enriques, porque le agarró un ataque de nervios y sufría asma. "Cuando lo dejé en la casa, sale el padre que tiene un kiosco, y Matías le rompió los vidrios del negocio, entonces con mi amigo decidimos quedarnos un rato hasta que se tranquilizara", sostiene.

Pero al regresar entre las 7 y 8, ya siendo de día, se encontró a todos los asistentes a la fiesta afuera de su casa. "Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería", aclara Montiel.

Y agrega: "Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa". ¿Pero quién era Alexis? Montiel declaró que no lo conocía.

Sin embargo, la causa está caratulada "Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal". Pero hasta el momento no fue identificada esa persona ni tampoco el tercer hombre que habría participado de la violación.

"Acosta Alexis es quien Montiel dice que es el abusador. Pero la víctima no lo conoce. Es más: para nosotros, no existe", le dijo a este diario Raquel Hermida, la abogada de la denunciante.

La letrada contó que a la joven le costó mucho declarar porque después de la violación tuvo que "trabajar mucho en terapia" y que "tuvo una recaída en su depresión". "Realizó un trabajo psicológico para esclarecer la amnesia lacunar", agregó, y señaló que recibió amenazas de la familia del futbolista.

Fuente: Clarín