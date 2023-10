Jujuy: un jugador le pegó una piña y una patada al árbitro porque lo amonestó

El partido entre San Francisco y Fundación Zapatón en el estadio Libero Bravo el pasado fin de semana se vio empañado por un incidente de violencia. En el minuto 27 de la segunda mitad, el árbitro Edgar Segovia amonestó por segunda vez en el encuentro a Guillermo Espinosa, jugador de San Francisco.

Para el momento de la segunda amonestación, Fundación Zapatón tenía la ventaja de 1-0 gracias al gol de Matías Maras. Tras la sanción del árbitro a Espinosa, el jugador lo agredió dándole un golpe de puño y una pata.

En una entrevista con Edgar Segovia, quien fue víctima de la agresión, se pudieron conocer más detalles de la agresión que sufrió el árbitro y las medidas que esperan. Segovia relató: "En la tarde estaba dirigiendo el partido y a los 28 minutos del primer tiempo le coloco una segunda amonestación al jugador número 10 de San Francisco. El jugador se va y vuelve corriendo y me aplica un golpe de puño y una patada, A lo cual reacciono y trato de cubrirme con la mano porque si no me partía. Bueno, decido suspenderlo y gracias al rápido accionar de la policía no llegó a mayores"

La agresión a Edgar Segovia pone de manifiesto la situación que enfrentan los árbitros en los campeonatos de la liga. Según Segovia, esta violencia no es un hecho aislado, sino un problema constante en el fútbol local. La agresión no solo ocurre en los estadios, sino también en las canchas al aire libre, en partidos de categorías inferiores y en campeonatos femeninos.

El árbitro expresó su preocupación por la creciente violencia y espera que este incidente sea un ejemplo para abordar el problema de manera eficaz. Segovia sostuvo: “Lo único que esperamos es una sanción ejemplificadora para esto porque si no, ¿A qué queremos llegar? A que pase algo grave con nosotros”.

En la entrevista Segovia destacó la actitud de algunos implicados en el partido, como el entrenador que abogó por la continuidad de Segovia en la dirección, a pesar del intento de agresión. Segovia planteó preguntas sobre la cultura y la expectativa de que los árbitros solo suspendan un partido cuando ocurre una tragedia. Según él: "El técnico avalando que quería que yo siga dirigiendo porque yo estaba bien en condiciones de seguir dirigiendo. La verdad, increíble, pero hubo un intento de agresión y si no reaccionaba se podría estar hablando de otra cosa."