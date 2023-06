Lautaro Acosta volverá a jugar en Lanús tras la denuncia de su ex por violencia de género

Lautaro Acosta volverá a ser considerado por el cuerpo técnico de Lanús después de que llegara a un “acuerdo conciliatorio” con su exmujer, Ludmila Isabella, que lo había denunciado hace algunas semanas por violencia de género.

El atacante, de 35 años, verá finalizado “su período de licencia, quedando a disposición del cuerpo técnico”, expresó la entidad 'granate', a través de un comunicado oficial.

No obstante ello, el club ratificó su “compromiso en materia de género” y manifestó proseguir “a disposición de la Justicia” en el marco de la investigación que inició la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 17 de Lomas de Zamora, que había dispuesto que el futbolista fuese apartado de su hogar con una restricción perimetral hacia su excompañera.

Tras llegar a un acuerdo en el marco de la causa, el delantero bonaerense estará otra vez a disposición del entrenador para el partido del viernes ante Platense, en la apertura de la 22da. Fecha de la Liga Profesional (LPF).

CÓMO ESTÁ LA CAUSA DE LAUTARO ACOSTA Y LUDMILA ISABELLA

El lunes por la tarde, el abogado del delantero admitió que Acosta y su mujer, Ludmila Isabela, habían llegado a un acuerdo.

La mujer dio detalles en las redes sociales y admitió que no se trató de una cuestión económica: “Por medio del mismo espacio por el cual día a conocer mi situación y lo que viví estos últimos años, quiero dejar claro que yo, Ludmila Isabella, no recibí dinero alguno”, manifestó la joven en su cuenta de Instagram.

En ese mismo sentido, deslizó: “Pido empatía sobre todo por respeto a todas las mujeres que pasamos momentos feos y traumáticos. Cuando hay hijos de por medio hay decisiones que se tornan difíciles de tomar. En la última declaración que tuve en el Juzgado N° 10 de Familia, me sugirieron que piense en el futuro de mi hijo, porque si seguía con el proceso penal, Benicio corría el riesgo de quedarse sin alimentos futuros”.

Luego, continuó dentro de la misma lógica y expresó que no busca ningún tipo de rédito económico. “Hoy en día tengo que poner por delante a Benicio, sanar desde otro punto, porque lo que me pasó a mi queda en segundo plano, cuando está en juego el futuro y bienestar de mi hijo. No fue tan fácil para mí y agradezco a mi abogada Ximena Damasco y Miguel Molina por acompañarme y aconsejarme en función de lo que mas me importa en la vida que es mi hijo”, sentenció.

LA ACUSACIÓN COMPLETA DE LUDMILA, LA NOVIA DE LAUTARO ACOSTA, EN REDES SOCIALES

Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo.

Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba.

Yo iba a la pieza de Beni -su hijo- y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le de un poco de lástima para poder calmarse, pero eso no pasaba. Me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación arrastrando y así seguía torturándome. Me sentaba, me hacía que lo mire y que le conteste todo lo que me iba diciendo. Me pegaba golpecitos en la cabeza o sopapos mientras me seguía diciendo barbaridades como 'No ves que sos una mogoliquita', 'negra de mierda', 'puta', 'no te da la cabeza'. Eso es algo de todo lo que pase. Ni una cuarta parte.

El día a día también fue una tortura, todo lo que yo hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa, y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mi y a mi familia.

Solo puedo decir que es el padre de mi hijo Benicio y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús. Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos a dejó en la calle. Siempre creí en que el iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo.

Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y lo gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más.

El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora, todavía no sacó una medida cautelar desde el 08 de junio que hice mi denuncia, y el sigue amenazando. Por favor ayúdenme.

Fuente: Todo Noticias.