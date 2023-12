Liga Jujeña: Gorriti venció a Zapatón y es finalista del Clausura

El último sábado se jugó uno de los encuentros de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña donde Gorriti venció por 1 a 0 a y Zapatón.

El único tanto lo convirtió Esteban Benavidez, quien recalcó la humildad del grupo con el que logró llegar hasta la final, “estamos a un paso, este grupo se lo merece porque es humilde y laburamos todos los días para conseguir esto”.

Por su parte el DT del “diablo”, José Terán mencionó, “llegamos hasta acá porque los chicos jugaron muy bien, y la única manera de voltearlo era esta, que nos manden en medio de la lluvia dos veces, el jueves que pasó y hoy de nuevo".

Club Gorriti

En otro punto de los reclamos, Beltrán apuntó contra el mal arbitraje y la no suspensión del encuentro futbolístico ya que las inclemencias del tiempo del sábado afecta el desenvolvimiento del juego, “suspendieron el partido de Gimnasia y no el nuestro, y siempre que nos dirige este árbitro no es bueno”.

Ahora, Gorriti espera rival del duelo que disputarán el martes Cuyaya vs Gimnasia de Jujuy, encuentro que fue suspendido por el diluvio del sábado.

Fotografías: Club Gorriti