Lionel Scaloni puso en duda a Messi para el partido ante Paraguay y explicó por qué

Lionel Scaloni hablará este miércoles en conferencia de prensa antes de enfrentar a Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo Albicleste se entrenó este martes en el predio de Ezeiza donde Lionel Messi trabajó a la par de sus compañeros aunque el DT tiene dos dudas para la formación inicial.

Las declaraciones más destacadas de Lionel Scaloni en conferencia antes de Argentina vs Paraguay

¿Messi juega vs Paraguay?

“Todavía tenemos un entrenamiento, para él es importante un entrenamiento más, hablaré con él esta tarde antes del entrenamiento para definir si juega de inicio o no y en base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablar con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio, esa es la realidad, se lo vio bien, suelto, pero hablaremos antes del entrenamiento y en base a eso después veremos el resto del equipo”.

“En relación al tiempo que estaría sin jugar, siendo egoísta, a nosotros nos nos perjudica que no juegue en Inter Miami. Estará con entrenamientos y partidos porque falta una fecha FIFA más antes de fin de año y entonces no es un problema. En Miami tendrá sus vacaciones merecidas y volverá a trabajar más adelante, pero en lo que tiene que ver con la Selección no trastoca mucho los planes”.

¿Lautaro Martínez y Julián Álvarez pueden jugar juntos?

“Han jugado juntos ya Lautaro y Julián, esoty abierto a cualquier cosa, no es un problema. Dependeá del partido y de si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente y, aunque los dos son 9, son diferentes y pueden jugar, pero primero veremos lo que creemos que es mejor para el partido”.

Las bajas de la Selección y los que vienen a ganar el lugar

“Tenemos bajas importantes, pero no nos hacemos eco de eso. Los jugadores que vienen son muy válidos, pueden ganarse el lugar y relegar a los demás, que es lo que buscamos de ellos, que cuando tengan la posbilidad, los que vienen en lugar de los lesionados puedan llegar y quedarse”.

El Mundial 2030 con la Argentina como sede

“En principio, una alegría para todos que la Selección argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país, una alegría enorme, una satisfacción y haber conseguido eso me parece un buen logro. No pienso en 2030 ahora en cuanto a lo que puede pasar, estamos pensando en el Mundial que viene, el de 2026. En cuanto a los jugadores que puedan estar lo que siempre decimos es que la Selección va a en contínua evolución y crecimiento, no dormirse, y como siempre, estarán los mejores. ¿Si yo voy a estar? No lo sé, siempre es en base a resultados, pero poder dirigir un Mundial en tu país sería una gran satisfacción”.

Quiere que Boca gane la Copa Libertadores

“Boca, en los partidos que ha jugado ha merecido pasar. Es cierto que ha pasado por penales, pero en el global creo que ha merecido ganar. Nosotros también con Holanda en el Mundial pasamos por penales, no hay que mirar eso solo, creo que en el global de la eliminatoria ha sido superior. Para el fútbol argentino está bueno que un equipo pueda ser finalista y ojalá campeón de la Copa Libertadores”.

Las puertas abiertas de la Selección para Chiquito Romero

“La última vez que me preguntaron por él dije lo que significaba en cuanto a su nivel, aunque yo no soy nadie para decir eso. Pero después incluso Chiquito siguió atajando... No hay dudas que tiene un gran nivel, lo ha demostrado, y lo apreciamos acá en el predio. Ádemás de ser un arquero enorme es un chico espectauclar y que a nosotros en el incio de nuestro ciclo nos ayudó bastante. Las puertas están abiertas. Ahora están los chicos que están”.

Las dos dudas de Lionel Scaloni para enfrentar a Paraguay

El entrenador tiene dos dudas: el lateral izquierdo con Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña y el 9 con Julián Álvarez o Lautaro Martínez. En tanto, en una parte del entrenamiento Scaloni probó con los dos juntos que podría ser para un momento del encuentro.

Fuente: Todo Noticias