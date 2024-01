Primera Nacional: cuándo empieza y qué clásicos se jugarán

Entre el 3 de febrero y el 26 de octubre próximos se jugará el torneo, según los propios protagonistas, más difícil del fútbol argentino. Se trata de la Primera Nacional, que este miércoles en el edificio de AFA en el centro porteño, celebró el sorteo del fixture de las dos zonas en las que se dividieron los 38 participantes, con cambios de último momento que incluyeron la confirmación de cruces interzonales -no previstos inicialmente- por pedido de los propios clubes, que motivará el retorno de un histórico clásico de ciudad después de 27 años.

No habrá jornadas entre semana y, al igual que la temporada pasada, el formato comprende dos ascensos: el ganador de cada una de las zonas dirimirá el primer ascenso en partido final a jugarse en estadio neutral, y el segundo de los cuales se determinará en un Reducido que comenzará el 2 de noviembre y terminará el 8 de diciembre. Los descensos serán tres: los últimos de cada grupo y el perdedor de un partido entre ambos penúltimos.

En la Zona A quedaron: San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Güemes, Deportivo Maipú, Brown de Puerto Madryn, Quilmes, Arsenal, Tristán Suárez, Estudiantes y Talleres (RE).

En la Zona B, por su parte: Chaco For Ever, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, Dep. Morón, Defensores Unidos, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Tiro de Salta, Aldosivi, Mitre, Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo y Almagro.