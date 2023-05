River - Boca: a qué hora es el partido del Superclásico

Este domingo River y Boca se enfrentan por la jornada 15 de la Liga Profesional . El encuentro iniciará a las 17.30. El árbitro del partido será Darío Herrera.

Las últimas semanas de ambos son las que le ponen condimento al enfrentamiento 260 desde el primero hace casi 100 años, en agosto de 1913 con victoria millonaria por 2-1 en el estadio de Racing. Hoy, River disfruta de la comodidad de la punta con seis de diferencia sobre San Lorenzo y 16 por encima de Boca, que se ubica en el décimo tercer puesto, pero el presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores generó las primeras dudas sobre la capacidad copera del equipo. Porque una cosa es perder con The Strongest en La Paz y otra muy distinta es caer goleado 5-1 ante Fluminense y sumar la segunda derrota en tres partidos jugados.

Y Boca, por más que sea por la Liga, siempre se vive como un duelo de estilo copero, a todo o nada. Y para eso Micho debió cerrar filas en la semana para intentar conseguir que la dura caída en Brasil se transforme en combustible para jugar con la sangre en el ojo: fiel a su estilo, no tocará mucho en el 11 post derrota, especialmente porque a Paulo Díaz aún no lo ve para volver y quedó out de la lista.

River vs. Boca: ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga Profesional?

River y Boca se enfrentarán el domingo 7 de mayo. El duelo entre ambas escuadras está pactado a las 17.30 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

Horarios por país

Argentina: 17.30 horas

17.30 horas Brasil: 17.30 horas

17.30 horas Chile: 17.30 horas

17.30 horas Colombia: 15.30 horas

15.30 horas Ecuador: 15.30 horas

15.30 horas México: 14.30 horas

14.30 horas Perú: 15.30 horas

15.30 horas Estados Unidos: 13.30 horas PT / 15.30 horas ET

superclasico river boca 2023

Superclásico en Jujuy: están prohibidos los festejos en la calle, reuniones masivas y venta de alcohol

Este 7 de mayo a las 17.30 está previsto el encuentro entre River y Boca en el estadio Monumental. Este partido coincide con la realización de las elecciones en Jujuy, Misiones y La Rioja.

Autoridades de la Policía de Jujuy detallaron cómo será el operativo para este domingo teniendo en cuenta el partido y las prohibiciones que hay en materia de festejos, reuniones y juntadas masivas.

Bares y confiterías de Jujuy deberán permanecer cerrados hasta las 21 horas, momento hasta el cual rige la veda electoral. Además del cierre de estos espacios, Horacio Herbas Mejías, jefe de la Policía de Jujuy, en diálogo con 'La Mejor Mañana' de AM630, aseguró que también estarán prohibidos los festejos de hinchas tras la finalización del Superclásico.

“No vamos a permitir, sea el resultado que fuera de uno u otro equipo, la aglomeración de simpatizantes de uno u otro equipo como siempre ocurre que se concentran en el casco céntrico”, aseguró el jefe de la Policía.

Luego detalló que habrá controles de Seguridad Vial para evitar el traslado de personas y volvió a recalcar que desde de las 21 horas se habilitarán las actividades de forma normal en toda la provincia.