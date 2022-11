Scaloni: "El fútbol es impredecible e injusto, no tiene sentido prometer nada"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó en conferencia de prensa la confección de la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022 y se lamentó por las ausencias de Ángel Correa y Giovani Lo Celso por lesión.

"La lista la conformamos pensando en lo mejor del equipo como siempre, y era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores", sostuvo Scaloni. “A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar a Lo Celso. Contamos con algunas variantes tácticas para cubrir ese lugar", agregó.

Sobre el amistoso contra Emiratos Árabes Unidos aclaró: “Hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido de mañana. No tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico".

Consultado sobre que será el entrenador más joven del Mundial sostuvo: “En todos los mundiales hay un entrenador más joven que el resto y ahora me tocó a mí. No me pongo a pensar en eso, estoy feliz y orgulloso de estar al frente de este grupo".

Sobre el desarrollo de la Copa del Mundo en Qatar indicó: “Esto es fútbol, es impredecible y a veces injusto. No tiene sentido prometerle nada a la gente. Simplemente decirles que vamos a dejar todo durante este Mundial".

CÓMO VER EN VIVO ARGENTINA VS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Canal 7 de Jujuy y Somos Jujuy realizarán una cobertura integral de la Copa del Mundo y el amistoso de Argentina y Emiratos Árabes Unidos. Los partidos de la Scaloneta llegarán a la casa de cada jujeño y a cada celular a través del streaming gratuito.

CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGAN

En el marco de un amistoso que le servirá de preparación a la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022, se enfrentará este miércoles desde las 12:30 ante los Emiratos Árabes Unidos, dirigido por el argentino exentrenador de Boca Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

POSIBLES FORMACIONES

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios, Leandro Paredes; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni

Emiratos Árabes Unidos: Mohamed Al Shamsi; A. A. J. A. Suroor, Khalifa Al Hammadi, Mohamed Omar Al Attas, Saeed Juma Hassan; Ali Salmeen; Bandar Al Ahbabi, Majid Rashi, Abdalla Ramadan, Harib Abdalla Suhail; Caio. DT: Rodolfo Arruabarrena.