Sergio Maza asumirá como nuevo DT en Talleres de Perico

Tras la sorpresiva salida de Ricardo Rodríguez, quien quedará al mando del plantel de Talleres de Perico será el salteño Sergio Maza, que dirigirá su primer entrenamiento a las 16 de este miércoles.

"Este es un desafío importante que debo afrontar, a mí me gusta ganar y formar un equipo agresivo, que ataque, que recupere pelotas en el campo contrario, que sea ordenado defensivamente y que puedan resolver situaciones que se les presenten", expresó en entrevista con La Mejor Mañana por AM 630.

Maza pasó por clubes como Gimnasia y Tiro de Salta, Club Sansinena de Santa Fe, y el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, asumirá esta tarde y dirigirá su primera práctica junto a su equipo de trabajo integrado por Mariano Ghigo (Ayudante de Campo) y Ricardo Buttazzoni (Preparador Físico).

El próximo compromiso del expreso azul será el domingo 11 de diciembre por cuartos de final ante La Mona 44, desde las 17:30 en la cancha de Monterrico San Vicente.

Lo que se viene

Con respecto a las fechas de esta siguiente fase, de la cual formarán parte 64 equipos, este domingo 11/12 se jugarán los partidos de ida, mientras que el domingo 18/12 se jugarán los partidos de vuelta.

Luego el campeonato entrará en un parate por las fiestas y se reanudará el 08/01/23 con la disputa de la Cuarta Ronda.

Por su parte, la quinta ronda quedará un equipo por región (total 8 equipos), los cuales jugarán una final única en estadio neutral para definir los 4 ascendidos al Torneo Federal A 2023.

A: Deportivo Michel (Metán) vs. General Guemes (Ros. de la Frontera) (L)

B: Camioneros Argentinos Del Norte (Salta) vs. Atlético San Pedro (San Pedro) (L)

C: Altos Hornos Zapla (Palpalá) vs. Deportivo La Merced (La Merced) (L)

D: Talleres (Perico) vs. La Mona 44 (Perico) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.