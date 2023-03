Subastaron por 45 mil dólares los guantes que usó el Dibu Martínez en Qatar

Emiliano "Dibu" Martínez, figura de la Selección argentina, subastó este viernes los guantes que usó durante el Mundial de Qatar. Los históricos guantes con los que atajó un penal clave en la final contra Francia fueron comprados por 45.000 dólares, monto que será destinado a beneficio a la sala de Oncología del hospital pediátrico Juan Garrahan.

La subasta fue nombrada "Guantes del Campeón" y se llevó a cabo hoy a partir de las 15 horas a través de la plataforma bidbit.ar. El "Dibu" participó de la transmisión vía zoom y afirmó: "Cuando me dieron la opción de donar los guantes del Mundial no lo dudé, es una buena causa para los chicos".

"No es sólo fútbol y levantar la copa del mundo, sino ayudar y dar futuro a niños que no tienen posibilidad de lograrlo", sostuvo el elegido como mejor arquero del mundo en los premios The Best.

El ganador de la subasta hizo la compra anónimamente y se llevó por 45.000 dólares los guantes con los que Martínez se lució a lo largo de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La subasta estuvo conducida por Diego Korol y minutos antes de finalizar, los guantes estaban ofertados a 32.500 dólares y rápidamente la cifra comenzó a elevarse.

Tres minutos antes de cerrar la subasta, el Dibu deseó que "ojalá que se recaude y hagamos más cosas para juntar más, que no sea una sola vez".

"No se juegan finales del mundo todos los días, son especiales. Pero a un niño lo ayuda muchísimo más que a mí tener colgados (los guantes) en un cuadro en mi casa", agregó.

También participó el coordinador de la Fundación Pediátrica Argentina, Jorge Kibudi, que explicó que la iniciativa de la subasta nació "con el 'Dibu' que donó estos guantes" y en el mismo sentido que el arquero de la Scaloneta esperó que haya "muchas otras actividades durante todo el año para ayudar a las salas del Garrahan y otros hospitales pediátricos".

Fuente: Ámbito Financiero.