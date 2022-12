Tensión: Cristiano Ronaldo no quiso entrenarse con los suplentes tras el triunfo ante Suiza

Cristiano Ronaldo fue suplente en la goleada de Portugal sobre Suiza y tuvo que ver a su reemplazante, Gonçalo Ramos, convertir un hat-trick. Sin embargo, el asunto no finalizó ahí, ya que el astro no quiso entrenarse con el resto de los que compañeros que no tuvieron actividad, o apenas unos minutos, en el encuentro de octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Quienes comenzaron el partido en el banco hicieron trabajos de campo, pero el ahora exatacante de Manchester United no estuvo ahí presente. Junto a los que fueron titulares, el Bicho, que estuvo 21 minutos en cancha, trabajó en el gimnasio, pese a estar en perfectas condiciones físicas.

La racha que Cristiano Ronaldo no pudo prolongar al ser suplente frente a Suiza

Si de duelos de grandes torneos se trata, el exReal Madrid no se perdía uno desde la Eurocopa 2008, también ante el combinado chocolatero. Tras el encuentro de ayer, Fernando Santos cortó una marca de 31 titularidades consecutivas del capitán luso.

El entrenador de 68 años, además, habló en conferencia de prensa y negó cualquier inconveniente con Ronaldo. "No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán", señaló.

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras la clasificación de Portugal. "¡El sueño está vivo!"

El atacante de 37 años reliazó una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual escribió: "Increíble día para Portugal, con un resultado histórico en la máxima competición del fútbol mundial. Exhibición de lujo de un equipo lleno de talento y juventud". Y concluyó: "Nuestra selección está de festejo. ¡El sueño está vivo! ¡Hasta al fin! ¡Fuerza Portugal!".