Torneo Regional: Zapla, Atlético San Pedro y La Mona 44 cayeron en la ida de cuartos de final

Al igual que el Mundial de Qatar, avanza el Torneo Regional Amateur. Este último fin de semana se desarrolló la ida de Cuarto de Final con clásico incluido entre equipos jujeños.

Uno de los participantes que pelean por el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino es Altos Hornos Zapla, que cayó por la mínima ante Deportivo La Merced. La vuelta será en Palpalá.

Por su parte, Atlético San Pedro perdió por 1 a 0 con Camioneros Argentino del Norte de Salta.

En tanto, en el clásico periqueño entre Talleres de Perico y La Mona 44, se lo quedó el conjunto dirigido por Sergio Maza con un cómodo 3 a 1.

PARTIDO "1" I Deportivo Michel (Metán-SA) 1 vs. 3 General Güemes (Ros.Frontera-SA) 41 pt. José Luis Michel 4 st. Simón Ruíz 33 st. Rodrigo Lucero 38 st. Cristian Juárez V General Güemes (Ros.Frontera-SA) vs. Deportivo Michel (Metán-SA) CLASIFICÓ: GLOBAL: PARTIDO "2" I Atlético San Pedro (San Pedro-JU) 0 vs. 1 Camioneros Arg. Norte (Salta) 46 pt. Lautaro Matorras V Camioneros Arg. Norte (Salta) vs. Atlético San Pedro (San Pedro-JU) CLASIFICÓ: GLOBAL: PARTIDO "3" I Deportivo La Merced (LaMerced-SA) 1 vs. 0 Altos Hornos Zapla (Palpalá-JU) 42 st. Fabio Giménez V Altos Hornos Zapla (Palpalá-JU) vs. Deportivo La Merced (LaMerced-SA) CLASIFICÓ: GLOBAL: PARTIDO "4" I La Mona 44 (Perico-JU) 1 vs. 3 Talleres (Perico-JU) 17 pt. Matías Maráz 29 pt. Mariano Arroyo 41 pt. Maximiliano López 42 pt. Maximiliano López V Talleres (Perico-JU) vs. La Mona 44 (Perico-JU) CLASIFICÓ: GLOBAL:

Lo que se viene

Con respecto a las fechas de esta siguiente fase, de la cual forman parte 64 equipos, jugarán los partidos de vuelta el próximo domingo 18/12.

Luego el campeonato entrará en un parate por las fiestas y se reanudará el 08/01/23 con la disputa de la Cuarta Ronda.

Por su parte, la quinta ronda quedará un equipo por región (total 8 equipos), los cuales jugarán una final única en estadio neutral para definir los 4 ascendidos al Torneo Federal A 2023.

Deportivo Michel (Metán) vs. General Güemes (Rosario de la Frontera)

Camioneros Argentinos Del Norte (Salta) vs. Atlético San Pedro (San Pedro)

Altos Hornos Zapla (Palpalá) vs. Deportivo La Merced (La Merced)

Talleres (Perico) vs. La Mona 44 (Perico)

Foto de portada: Club Deportivo "La Merced"