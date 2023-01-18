Torneo de verano: el Lobo no se sacó ventaja con San Martín de Tucumán y empató 0 a 0

Por la segunda fecha del torneo de verano, Gimnasia de Jujuy jugó su segundo encuentro de cara a una nueva temporada de la Primera Nacional donde no se sacó ventaja con el Santo tucumano e igualó sin goles.
De esta manera, el equipo bajo el mando de Darío Franco ya sumó dos empate ya que en el primer duelo del último domingo, empató 1 a 1 ante Juventud Antoniana.
Por otro lado, previo al partido se registró un choque cadena donde estuvieron involucrados colectivos que trasladaban a hinchas del Lobo.
Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales y heridos leves.
Lo que viene
Gimnasia y Esgrima de Jujuy integrará la zona B de la Primera Nacional, y debutaría el próximo 11 de febrero ante Ferro Carril Oeste en condiciones de local, en el mítico Estadio 23 de Agosto.
El fixture completo:
ZONA B
FECHA 1
ALDOSIVI vs. IND. RIVADAVIA
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. CHACO FOR EVER
VILLA DÁLMINE vs. MITRE (SDE)
DEP. MADRYN vs. CHACARITA
ATL. RAFAELA vs. TRISTÁN SUÁREZ
ESTUDIANTES vs. ATLANTA
BROWN (ADROGUÉ) vs. RACING (CBA)
QUILMES vs. DEP. RIESTRA
GIMNASIA (JUJUY) vs. FERRO
FECHA 2
IND. RIVADAVIA vs. GIMNASIA (JUJUY)
FERRO vs. QUILMES
DEP. RIESTRA vs. BROWN (ADROGUÉ)
RACING (CBA) vs. ESTUDIANTES
ATLANTA vs. ATL. RAFAELA
TRISTÁN SUÁREZ vs. DEP. MADRYN
CHACARITA vs. VILLA DÁLMINE
MITRE (SDE) vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
CHACO FOR EVER vs. ALDOSIVI
FECHA 3
CHACO FOR EVER vs. IND. RIVADAVIA
ALDOSIVI vs. MITRE (SDE)
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. CHACARITA
VILLA DÁLMINE vs. TRISTÁN SUÁREZ
DEP. MADRYN vs. ATLANTA
ATL. RAFAELA vs. RACING (CBA)
ESTUDIANTES vs. DEP. RIESTRA
BROWN (ADROGUÉ) vs. FERRO
QUILMES vs. GIMNASIA (JUJUY)
FECHA 4
IND. RIVADAVIA vs. QUILMES
GIMNASIA (JUJUY) vs. BROWN (ADROGUÉ)
FERRO vs. ESTUDIANTES
DEP. RIESTRA vs. ATL. RAFAELA
RACING (CBA) vs. DEP. MADRYN
ATLANTA vs. VILLA DÁLMINE
TRISTÁN SUÁREZ vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
CHACARITA vs. ALDOSIVI
MITRE (SDE) vs. CHACO FOR EVER
FECHA 5
MITRE (SDE) vs. IND. RIVADAVIA
CHACO FOR EVER vs. CHACARITA
ALDOSIVI vs. TRISTÁN SUÁREZ
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. ATLANTA
VILLA DÁLMINE vs. RACING (CBA)
DEP. MADRYN vs. DEP. RIESTRA
ATL. RAFAELA vs. FERRO
ESTUDIANTES vs. GIMNASIA (JUJUY)
BROWN (ADROGUÉ) vs. QUILMES
FECHA 6
IND. RIVADAVIA vs. BROWN (ADROGUÉ)
QUILMES vs. ESTUDIANTES
GIMNASIA (JUJUY) vs. ATL. RAFAELA
FERRO vs. DEP. MADRYN
DEP. RIESTRA vs. VILLA DÁLMINE
RACING (CBA) vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
ATLANTA vs. ALDOSIVI
TRISTÁN SUÁREZ vs. CHACO FOR EVER
CHACARITA vs. MITRE (SDE)
FECHA 7
CHACARITA vs. IND. RIVADAVIA
MITRE (SDE) vs. TRISTÁN SUÁREZ
CHACO FOR EVER vs. ATLANTA
ALDOSIVI vs. RACING (CBA)
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. DEP. RIESTRA
VILLA DÁLMINE vs. FERRO
DEP. MADRYN vs. GIMNASIA (JUJUY)
ATL. RAFAELA vs. QUILMES
ESTUDIANTES vs. BROWN (ADROGUÉ)
FECHA 8
IND. RIVADAVIA vs. ESTUDIANTES
BROWN (ADROGUÉ) vs. ATL. RAFAELA
QUILMES vs. DEP. MADRYN
GIMNASIA (JUJUY) vs. VILLA DÁLMINE
FERRO vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
DEP. RIESTRA vs. ALDOSIVI
RACING (CBA) vs. CHACO FOR EVER
ATLANTA vs. MITRE (SDE)
TRISTÁN SUÁREZ vs. CHACARITA
FECHA 9
TRISTÁN SUÁREZ vs. IND. RIVADAVIA
CHACARITA vs. ATLANTA
MITRE (SDE) vs. RACING (CBA)
CHACO FOR EVER vs. DEP. RIESTRA
ALDOSIVI vs. FERRO
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. GIMNASIA (JUJUY)
VILLA DÁLMINE vs. QUILMES
DEP. MADRYN vs. BROWN (ADROGUÉ)
ATL. RAFAELA vs. ESTUDIANTES
FECHA 10
IND. RIVADAVIA vs. ATL. RAFAELA
ESTUDIANTES vs. DEP. MADRYN
BROWN (ADROGUÉ) vs. VILLA DÁLMINE
QUILMES vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
GIMNASIA (JUJUY) vs. ALDOSIVI
FERRO vs. CHACO FOR EVER
DEP. RIESTRA vs. MITRE (SDE)
RACING (CBA) vs. CHACARITA
ATLANTA vs. TRISTÁN SUÁREZ
FECHA 11
ATLANTA vs. IND. RIVADAVIA
TRISTÁN SUÁREZ vs. RACING (CBA)
CHACARITA vs. DEP. RIESTRA
MITRE (SDE) vs. FERRO
CHACO FOR EVER vs. GIMNASIA (JUJUY)
ALDOSIVI vs. QUILMES
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. BROWN (ADROGUÉ)
VILLA DÁLMINE vs. ESTUDIANTES
DEP. MADRYN vs. ATL. RAFAELA
FECHA 12
IND. RIVADAVIA vs. DEP. MADRYN
ATL. RAFAELA vs. VILLA DÁLMINE
ESTUDIANTES vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
BROWN (ADROGUÉ) vs. ALDOSIVI
QUILMES vs. CHACO FOR EVER
GIMNASIA (JUJUY) vs. MITRE (SDE)
FERRO vs. CHACARITA
DEP. RIESTRA vs. TRISTÁN SUÁREZ
RACING (CBA) vs. ATLANTA
FECHA 13
RACING (CBA) vs. IND. RIVADAVIA
ATLANTA vs. DEP. RIESTRA
TRISTÁN SUÁREZ vs. FERRO
CHACARITA vs. GIMNASIA (JUJUY)
MITRE (SDE) vs. QUILMES
CHACO FOR EVER vs. BROWN (ADROGUÉ)
ALDOSIVI vs. ESTUDIANTES
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. ATL. RAFAELA
VILLA DÁLMINE vs. DEP. MADRYN
FECHA 14
IND. RIVADAVIA vs. VILLA DÁLMINE
DEP. MADRYN vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
ATL. RAFAELA vs. ALDOSIVI
ESTUDIANTES vs. CHACO FOR EVER
BROWN (ADROGUÉ) vs. MITRE (SDE)
QUILMES vs. CHACARITA
GIMNASIA (JUJUY) vs. TRISTÁN SUÁREZ
FERRO vs. ATLANTA
DEP. RIESTRA vs. RACING (CBA)
FECHA 15
DEP. RIESTRA vs. IND. RIVADAVIA
RACING (CBA) vs. FERRO
ATLANTA vs. GIMNASIA (JUJUY)
TRISTÁN SUÁREZ vs. QUILMES
CHACARITA vs. BROWN (ADROGUÉ)
MITRE (SDE) vs. ESTUDIANTES
CHACO FOR EVER vs. ATL. RAFAELA
ALDOSIVI vs. DEP. MADRYN
DEP. MAIPÚ (MZA) vs. VILLA DÁLMINE
FECHA 16
IND. RIVADAVIA vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
VILLA DÁLMINE vs. ALDOSIVI
DEP. MADRYN vs. CHACO FOR EVER
ATL. RAFAELA vs. MITRE (SDE)
ESTUDIANTES vs. CHACARITA
BROWN (ADROGUÉ) vs. TRISTÁN SUÁREZ
QUILMES vs. ATLANTA
GIMNASIA (JUJUY) vs. RACING (CBA)
FERRO vs. DEP. RIESTRA
FECHA 17
FERRO vs. IND. RIVADAVIA
DEP. RIESTRA vs. GIMNASIA (JUJUY)
RACING (CBA) vs. QUILMES
ATLANTA vs. BROWN (ADROGUÉ)
TRISTÁN SUÁREZ vs. ESTUDIANTES
CHACARITA vs. ATL. RAFAELA
MITRE (SDE) vs. DEP. MADRYN
CHACO FOR EVER vs. VILLA DÁLMINE
ALDOSIVI vs. DEP. MAIPÚ (MZA)
TODOS LOS QUE JUGARÁN LA PRIMERA NACIONAL 2023
Zona A: All Boys, Agropecuario, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Defensores de Belgrano, CADU, Deportivo Morón, Estudiantes RC, Gimnasia de Mendoza, Güemes de Santiago del Estero, Patronato, San Martín de Tucumán, San Telmo y Temperley.
Zona B: Aldosivi, Atlanta, Atlético Rafaela, Brown de Adrogué, Chacarita, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Gimnasia de Jujuy, Independiente, Quilmes, Mitre, Racing, y Villa Dálmine.
Reviví el sorteo aquí: