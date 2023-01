Torneo de verano: el Lobo no se sacó ventaja con San Martín de Tucumán y empató 0 a 0

Por la segunda fecha del torneo de verano, Gimnasia de Jujuy jugó su segundo encuentro de cara a una nueva temporada de la Primera Nacional donde no se sacó ventaja con el “Santo” tucumano e igualó sin goles.

De esta manera, el equipo bajo el mando de Darío Franco ya sumó dos empate ya que en el primer duelo del último domingo, empató 1 a 1 ante Juventud Antoniana.

Por otro lado, previo al partido se registró un choque cadena donde estuvieron involucrados colectivos que trasladaban a hinchas del Lobo.

Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales y heridos leves.

Lo que viene

Gimnasia y Esgrima de Jujuy integrará la zona B de la Primera Nacional, y debutaría el próximo 11 de febrero ante Ferro Carril Oeste en condiciones de local, en el mítico Estadio 23 de Agosto.

El fixture completo:

ZONA B

FECHA 1

ALDOSIVI vs. IND. RIVADAVIA

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. CHACO FOR EVER

VILLA DÁLMINE vs. MITRE (SDE)

DEP. MADRYN vs. CHACARITA

ATL. RAFAELA vs. TRISTÁN SUÁREZ

ESTUDIANTES vs. ATLANTA

BROWN (ADROGUÉ) vs. RACING (CBA)

QUILMES vs. DEP. RIESTRA

GIMNASIA (JUJUY) vs. FERRO

FECHA 2

IND. RIVADAVIA vs. GIMNASIA (JUJUY)

FERRO vs. QUILMES

DEP. RIESTRA vs. BROWN (ADROGUÉ)

RACING (CBA) vs. ESTUDIANTES

ATLANTA vs. ATL. RAFAELA

TRISTÁN SUÁREZ vs. DEP. MADRYN

CHACARITA vs. VILLA DÁLMINE

MITRE (SDE) vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

CHACO FOR EVER vs. ALDOSIVI

FECHA 3

CHACO FOR EVER vs. IND. RIVADAVIA

ALDOSIVI vs. MITRE (SDE)

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. CHACARITA

VILLA DÁLMINE vs. TRISTÁN SUÁREZ

DEP. MADRYN vs. ATLANTA

ATL. RAFAELA vs. RACING (CBA)

ESTUDIANTES vs. DEP. RIESTRA

BROWN (ADROGUÉ) vs. FERRO

QUILMES vs. GIMNASIA (JUJUY)

FECHA 4

IND. RIVADAVIA vs. QUILMES

GIMNASIA (JUJUY) vs. BROWN (ADROGUÉ)

FERRO vs. ESTUDIANTES

DEP. RIESTRA vs. ATL. RAFAELA

RACING (CBA) vs. DEP. MADRYN

ATLANTA vs. VILLA DÁLMINE

TRISTÁN SUÁREZ vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

CHACARITA vs. ALDOSIVI

MITRE (SDE) vs. CHACO FOR EVER

FECHA 5

MITRE (SDE) vs. IND. RIVADAVIA

CHACO FOR EVER vs. CHACARITA

ALDOSIVI vs. TRISTÁN SUÁREZ

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. ATLANTA

VILLA DÁLMINE vs. RACING (CBA)

DEP. MADRYN vs. DEP. RIESTRA

ATL. RAFAELA vs. FERRO

ESTUDIANTES vs. GIMNASIA (JUJUY)

BROWN (ADROGUÉ) vs. QUILMES

FECHA 6

IND. RIVADAVIA vs. BROWN (ADROGUÉ)

QUILMES vs. ESTUDIANTES

GIMNASIA (JUJUY) vs. ATL. RAFAELA

FERRO vs. DEP. MADRYN

DEP. RIESTRA vs. VILLA DÁLMINE

RACING (CBA) vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

ATLANTA vs. ALDOSIVI

TRISTÁN SUÁREZ vs. CHACO FOR EVER

CHACARITA vs. MITRE (SDE)

FECHA 7

CHACARITA vs. IND. RIVADAVIA

MITRE (SDE) vs. TRISTÁN SUÁREZ

CHACO FOR EVER vs. ATLANTA

ALDOSIVI vs. RACING (CBA)

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. DEP. RIESTRA

VILLA DÁLMINE vs. FERRO

DEP. MADRYN vs. GIMNASIA (JUJUY)

ATL. RAFAELA vs. QUILMES

ESTUDIANTES vs. BROWN (ADROGUÉ)

FECHA 8

IND. RIVADAVIA vs. ESTUDIANTES

BROWN (ADROGUÉ) vs. ATL. RAFAELA

QUILMES vs. DEP. MADRYN

GIMNASIA (JUJUY) vs. VILLA DÁLMINE

FERRO vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

DEP. RIESTRA vs. ALDOSIVI

RACING (CBA) vs. CHACO FOR EVER

ATLANTA vs. MITRE (SDE)

TRISTÁN SUÁREZ vs. CHACARITA

FECHA 9

TRISTÁN SUÁREZ vs. IND. RIVADAVIA

CHACARITA vs. ATLANTA

MITRE (SDE) vs. RACING (CBA)

CHACO FOR EVER vs. DEP. RIESTRA

ALDOSIVI vs. FERRO

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. GIMNASIA (JUJUY)

VILLA DÁLMINE vs. QUILMES

DEP. MADRYN vs. BROWN (ADROGUÉ)

ATL. RAFAELA vs. ESTUDIANTES

FECHA 10

IND. RIVADAVIA vs. ATL. RAFAELA

ESTUDIANTES vs. DEP. MADRYN

BROWN (ADROGUÉ) vs. VILLA DÁLMINE

QUILMES vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

GIMNASIA (JUJUY) vs. ALDOSIVI

FERRO vs. CHACO FOR EVER

DEP. RIESTRA vs. MITRE (SDE)

RACING (CBA) vs. CHACARITA

ATLANTA vs. TRISTÁN SUÁREZ

FECHA 11

ATLANTA vs. IND. RIVADAVIA

TRISTÁN SUÁREZ vs. RACING (CBA)

CHACARITA vs. DEP. RIESTRA

MITRE (SDE) vs. FERRO

CHACO FOR EVER vs. GIMNASIA (JUJUY)

ALDOSIVI vs. QUILMES

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. BROWN (ADROGUÉ)

VILLA DÁLMINE vs. ESTUDIANTES

DEP. MADRYN vs. ATL. RAFAELA

FECHA 12

IND. RIVADAVIA vs. DEP. MADRYN

ATL. RAFAELA vs. VILLA DÁLMINE

ESTUDIANTES vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

BROWN (ADROGUÉ) vs. ALDOSIVI

QUILMES vs. CHACO FOR EVER

GIMNASIA (JUJUY) vs. MITRE (SDE)

FERRO vs. CHACARITA

DEP. RIESTRA vs. TRISTÁN SUÁREZ

RACING (CBA) vs. ATLANTA

FECHA 13

RACING (CBA) vs. IND. RIVADAVIA

ATLANTA vs. DEP. RIESTRA

TRISTÁN SUÁREZ vs. FERRO

CHACARITA vs. GIMNASIA (JUJUY)

MITRE (SDE) vs. QUILMES

CHACO FOR EVER vs. BROWN (ADROGUÉ)

ALDOSIVI vs. ESTUDIANTES

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. ATL. RAFAELA

VILLA DÁLMINE vs. DEP. MADRYN

FECHA 14

IND. RIVADAVIA vs. VILLA DÁLMINE

DEP. MADRYN vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

ATL. RAFAELA vs. ALDOSIVI

ESTUDIANTES vs. CHACO FOR EVER

BROWN (ADROGUÉ) vs. MITRE (SDE)

QUILMES vs. CHACARITA

GIMNASIA (JUJUY) vs. TRISTÁN SUÁREZ

FERRO vs. ATLANTA

DEP. RIESTRA vs. RACING (CBA)

FECHA 15

DEP. RIESTRA vs. IND. RIVADAVIA

RACING (CBA) vs. FERRO

ATLANTA vs. GIMNASIA (JUJUY)

TRISTÁN SUÁREZ vs. QUILMES

CHACARITA vs. BROWN (ADROGUÉ)

MITRE (SDE) vs. ESTUDIANTES

CHACO FOR EVER vs. ATL. RAFAELA

ALDOSIVI vs. DEP. MADRYN

DEP. MAIPÚ (MZA) vs. VILLA DÁLMINE

FECHA 16

IND. RIVADAVIA vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

VILLA DÁLMINE vs. ALDOSIVI

DEP. MADRYN vs. CHACO FOR EVER

ATL. RAFAELA vs. MITRE (SDE)

ESTUDIANTES vs. CHACARITA

BROWN (ADROGUÉ) vs. TRISTÁN SUÁREZ

QUILMES vs. ATLANTA

GIMNASIA (JUJUY) vs. RACING (CBA)

FERRO vs. DEP. RIESTRA

FECHA 17

FERRO vs. IND. RIVADAVIA

DEP. RIESTRA vs. GIMNASIA (JUJUY)

RACING (CBA) vs. QUILMES

ATLANTA vs. BROWN (ADROGUÉ)

TRISTÁN SUÁREZ vs. ESTUDIANTES

CHACARITA vs. ATL. RAFAELA

MITRE (SDE) vs. DEP. MADRYN

CHACO FOR EVER vs. VILLA DÁLMINE

ALDOSIVI vs. DEP. MAIPÚ (MZA)

TODOS LOS QUE JUGARÁN LA PRIMERA NACIONAL 2023

Zona A: All Boys, Agropecuario, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Defensores de Belgrano, CADU, Deportivo Morón, Estudiantes RC, Gimnasia de Mendoza, Güemes de Santiago del Estero, Patronato, San Martín de Tucumán, San Telmo y Temperley.

Zona B: Aldosivi, Atlanta, Atlético Rafaela, Brown de Adrogué, Chacarita, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Gimnasia de Jujuy, Independiente, Quilmes, Mitre, Racing, y Villa Dálmine.

Reviví el sorteo aquí: