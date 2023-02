Un exRiver se convertirá en nuevo refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Este jueves cierra el mercado de pases de la Primera Nacional y los clubes trabajan a contrarreloj para abrochar a los últimos refuerzos. Gimnasia de Jujuy al mando de Darío Franco, sumaría a un volante más para iniciar el torneo.

Es el décimo cuarto refuerzo y es Nahuel Casasola, volante que se formó en las inferiores de River y que viene de jugar en Platense. Nació el 23 de junio de 2001, en Ledesma, provincia de Jujuy. Su pierna hábil es la zurda y mide 1.75 mts.

A los doce años, en un torneo internacional en la ciudad de Sunchales, fue captado por los “scoutings” de River Plate, y desde el Club Atlético Ledesma se sumó a la pensión del club “Millonario” para iniciar en Pre-Novena para pasar por todas las categorías de inferiores hasta Reserva y firmar su primer contrato como profesional, previo a su préstamo a Platense.

Gimnasia de Jujuy, que se encuentra en la Zona B del campeonato de Primera Nacional 2023, abrirá su participación en el torneo el viernes 10 de febrero desde las 21:00 en el estadio 23 de Agosto.

Nahuel Casasola y se despidió con un emotivo mensaje

El jugador se desvinculó del Millonario y utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución.

En Instagram escribió un emotivo mensaje. "Hoy toca despedirme de este hermoso club que me enseñó y ayudo en todo momento a ser mejor persona, profesional, compañero y amigo!! Gracias por permitirme conocer gente que hoy la considero familia, gracias por dejarme defender estos colores. Me voy tranquilo sabiendo que lo defendí con el corazón. No me quería olvidar de la gente que trabaja en el club: kinesiólogos, médicos, nutricionistas, cocineros, seguridad, choferes, psicólogos, utileros y una mención especial para la gente que trabaja en la pensión, que con ellos pase todo mi infancia y me llevo un gran aprendizaje. Gracias por cada momento vivido, los llevare siempre en mi corazón", saludó.