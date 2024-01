Un ídolo de la Selección alemana fue lapidario con Messi tras el premio The Best

El campeón mundial alemán Lothar Matthaus expresó fuertes críticas hacia Lionel Messi , quien conquistó su tercer premio The Best. El histórico exfutbolista fue muy duro y argumentó que el capitán argentino no debería haber sido elegido como mejor jugador del año en esta ocasión.

En declaraciones realizadas a la señal Sky de Alemania, Matthaus afirmó: “Si no incluimos el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, Messi no debería ser el ganador esta vez”.

Luego, el hombre que donó la camiseta que Diego Maradona usó ante Alemania en la final del Mundial de México 1986 para que sea exhibida en un museo, expresó: “Creo que (Messi) fue el mejor futbolista de los últimos 20 años, pero no ganó ningún título importante con PSG e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”.

Matthaus, quien en octubre tildó la obtención del octavo Balón de Oro de Messi como una “farsa”, señaló que, a pesar de su impacto, Leo no logró conquistar títulos significativos en 2023.

Messi volvió a quedarse con el premio The Best, esta vez superando a Erling Haaland y a pesar de la destacada temporada del noruego en la que anotó 50 goles en un Manchester City que ganó todo. Incluso Kylian Mbappé, con 52 conquistas, también perdió ante el argentino.

A lo largo de las ocho ediciones de los premios The Best, el reconocimiento al mejor futbolista fue consistentemente compartido entre cuatro jugadores. Lionel Messi se adjudicó el galardón en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023), estableciéndose como el futbolista más laureado con dicho título.

Lothar Matthaus

Qué había dicho Matthaus cuando Messi ganó el Balón de oro

El exfutbolista expresó su desacuerdo con la obtención del octavo Balón de Oro por parte de Lionel Messi, calificándolo como “una farsa”.

Matthaus argumentó que el merecedor del galardón debería haber sido Erling Haaland, del Manchester City, señalando que el rendimiento del noruego durante el año pasado superó al de Messi.

Fuente: Todo Noticias