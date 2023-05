Alicia Keys brindó un show en Argentina e invitó a Cazzu al escenario

Alicia Keys regresó a la Argentina para brindar un show en el Arena de Buenos Aires. La artista repasó su carrera donde no faltaron varios de sus hits que cautivaron a sus fans.

A lo largo de dos horas, la artista convirtió al estadio en una fiesta que pasó por distintos momentos. En la noche sonaron ''Nat King Cole", ''Is It Insane'', ''Only You'' y ''Best Of Me''. También cantó en castellano "Calma", tema de Pedro Capó y Farruko. También sorprendió con ''Looking For Paradise'', que grabó junto a Alejandro Sanz, a quien aprovechó para mandarle un saludo.

En esta parada del "Alicia + Keys World Tour", cerró la primera parte del show con "Looking for Paradise" y un "Latin Medley" con la artistas luciéndose en piano y voz.

Uno de los momentos más importantes del show fue la presencia sobre el escenario de Cazzu . La rapera y la compositora neoyorkina se abrazaron antes de cantar "Underdog". Las estrellas sorprendieron a la audiencia con su interpretación. "Un aplauso para esta genia, bien fuerte, bien argentino" expresó la artista, que está embarazada de su pareja Christian Nodal.

cazzu y alicia keys en el movistar arena

"Qué noche tan especial, tan maravillosa. Estoy muy agradecida de pasar tiempo con ustedes y les prometo que volveré", aseguró Alicia, feliz por la respuesta de su público. La parte final del espectáculo llegó con los clásicos "Fallin" y "Ain't got You".

Fuente: Todo Noticias