Aseguran que Daniel Osvaldo está saliendo con una famosa periodista: "Los vi a los besos"

Daniel Osvaldo estaría saliendo con la reconocida periodista Daniela Ballester . Así lo contó Pilar Smith, quien, según dice, los vio besándose en la camioneta de él.

Al aire de Gossip (NET TV), la conductora dio detalles de la bomba: “El romance del momento, Daniela Ballester en Palermo bajo el diluvio universal, en la RAM de Daniel Osvaldo a los besos”.

La conductora agregó: “No se podían despegar, yo los vi los besos. Había mucha lengua... La vi bajar a ella y dije 'viene a América', pero no, se fue corriendo a buscar su auto después del chape”.

Para agregar más pruebas que confirmarían esta relación Juariu, la stalker de los famosos, compartió en su cuenta de Instagram que ambos coincidieron en el recital de Enrique Bunbury en el Arena de Buenos Aires en las últimas horas.

Además, la conductora y exparticipante de Gran Hermano 2001, fue a ver tocar a la banda que lidera el exdelantero de Boca, Barrio Viejo, a un bar de Palermo.

JIMENA BARÓN REVELÓ EN QUÉ GASTABA LA PLATA DE DANIEL OSVALDO Y DEJÓ SIN PALABRAS A SUS SEGUIDORES

Jimena Barón estuvo varios años en pareja con Daniel Osvaldo, el futbolista por el que abandonó su carrera de actriz en la Argentina. Se instaló con él en Europa y al principio fue todo color de rosa, hasta se convirtieron en papás de Momo. Sin embargo, los recuerdos de esa historia de amor no son nada gratos para ella, y a tres años de haberle puesto un punto final y definitivo a ese vínculo -ya que tuvieron una breve reconciliación durante la cuarentena por coronavirus-, contó en qué se gastaba su plata y dejó sin palabras a sus seguidores, ya que se imaginaron otra historia de lujos.

“Viví con mucha culpa el dinero porque no era mío, yo nunca sentí que era mío me daba culpa. Por ahí él me decía 'agarrá, comprate, llevá', no, no no. Iba a Zara a Soldi, al outlet de Zara al H&M, Bershka, fui una botinera tan rancia, me daba cosa, me arrepiento, me arrepiento ¿Por qué Jimena? ¿Por qué?”, detalló en Instagram en octubre.

Por último, se despachó con un palito sobre el caso Martín Insaurralde: “Moraleja: acepten chicas, si no tienen maridos chorros que están ahí y pelotudean con la guita de todos los argentinos acepten todo no sean bolu... 'No no hace falta', 'ay no para qué vas a gastar' ¡Gastá! ¡Qué gasten!”.

Fuente: Todo Noticias.