Fuerte revelación de Majo Martino: "El año pasado tuve cáncer de mama"

Majo Martino hizo una fuerte revelación en Mañanísima sobre el cuadro de salud que atravesó durante el 2022, que eligió pasarlo con sus más allegados.

“Estoy en un momento para contarlo. Hace un año más o menos estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono con mi novio de ese momento...”, contextualizó.

Entonces, explicó: “Me toco una mama y me siento una bolita chiquitita, llamé a mi ginecóloga, me hice una ecografía y mi médica me hizo hacer una biopsia”.

“Yo estaba preparandome para la temporada de verano en Carlos Paz, era un momento tan lindo, y el 31 de diciembre recibo por mail el diagnóstico”, confesó.

La panelista contó en televisión lo que le dijeron que tenía, a un año de haberlo atravesado: “Era cáncer de mama. No saben el miedo que tenía. Hay que actuar rápido”.

“Hablé con mi ginecóloga y mi cirujano y me dijeron que me operaba el 17 de enero. Yo en ese momento no quería contar nada, quería resolverlo y atravesarlo”, agregó.

Sobre cómo lo pasó, Majo dijo sincera: “Estaba muy triste, angustiada y asustada, fue un verano en el que pasé una película de terror. Si lo agarrás a tiempo hay muchas chances de curarse”.

MAJO MARTINO, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE EL CÁNCER DE MAMA QUE PADECIÓ

En medio de su relato sobre el cáncer de mama que atravesó en el 2022, Majo Martino contó que tanto su familia como Locho Loccisano estuvieron con ella.

“A los diez días de operarme volví y seguí con la obra de teatro. Cuando volví de Córdoba tuve que arrancar el tratamiento”, reveló sobre cómo afrontó la situación.

Respecto de cómo siguió el tratamiento, detalló: “En marzo comencé quimioterapia y rayos, te lo hacen de forma preventiva. Perdí pelo, sucedió en medio de lo que pasó con mi hermano”.

“Por eso yo no quería ir a ningún programa de tele, no por lo de mi hermano sino porque se me estaba cayendo el pelo. Igual lo atravesé de la mejor manera”, siguió.

Con lágrimas en los ojos, Majo contó: “Le puse onda, seguía yendo al gimnasio. El tratamiento fue de marzo a fin de junio, me alimenté muy bien”.

“Locho estuvo conmigo, fue muy compañero, yo lo quiero mucho. Obviamente fue difícil para él porque no sabía cómo manejarse ni yo tampoco”, reconoció al final.