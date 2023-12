Afirman que Daniel Agostini está yendo a una bruja tras su separación y el nuevo escándalo con Nazarena Vélez

Nahuel Saá, más conocido como La Criti, aseguró en Gossip que Daniel Agostini habría ido a una bruja tras la separación de su esposa Laura y el escándalo con Nazarena Vélez.

“Se dice que Daniel Agostini estaría yendo a una bruja, a una tarotista. Fue a una macumbera de nombre Norma Zárate, es de la zona de Villegas esta señora”, contó el panelista.

“Se dice que es macumba de la más oscura porque utiliza animales, mata gallinas”, sumó y Leo Arias detalló: “A mí me llega que todos los viernes iba a esta macumbera”.

NAZARENA VÉLEZ CONTÓ CÓMO ES SU VÍNCULO CON DANIEL AGOSTINI TRAS EL ESCÁNDALO

En medio del escándalo de la separación de Daniel Agostini y su esposa Laura, en el que también se vio involucrada Nazarena Vélez, la panelista contó cómo es su vínculo con el padre de su hijo.

“Tenemos relación, la justa y necesaria, solo cuando pasa algo con nuestro hijo El Chyno. No hablo con él hace dos años”, aseguró en LAM.

Nazarena Vélez contó que un ex le puso una cámara oculta para grabarla en la intimidad: “Casi me infarto”

En medio de la denuncia que Araceli Torrado le hizo su exnovio David Nalbandian por acoso y hostigamiento, Nazarena Vélez recordó en LAM el día que descubrió que una expareja la filmaba, con una cámara oculta en el hogar, teniendo relaciones sexuales.

“Hay gente morbosa, a mí me lo hicieron. A mí me filmaron, me pusieron una cámara oculta”, dijo la panelista, luego de oír que Araceli encontró una cámara en el dormitorio que compartió con el extenista.

“¿Quién te puso una cámara?”, reaccionó Yanina Latorre. Y Nazarena respondió con reservas: “El primer enfermo. No quiero dar nombre. Y lo vi. Me filmó teniendo relaciones sexuales. Cuando vi el video casi me infarto”.

CÓMO ENCONTRÓ NAZARENA VÉLEZ LA CÁMARA OCULTA EN SU HOGAR

“Un día empecé a revisar el departamento y había videos. Te estoy hablando de hace 20 años y había una cámara chiquitita negra al lado de televisor y le puso una cinta negra a la luz roja. Entonces, nunca me di cuenta de que me estaba filmando”, recordó Nazarena.

Y asumió, espantada: “Vi el video y casi me muero. Le destrocé el departamento”.

“¿Era un video teniendo sexo con él?”, le consultó Ángel de Brito.

“Sí, y de él con otras. Un horror. Lo que menos me importaba era que me estaba cagando. Casi me muero”, contestó Naza.

Horrorizada con el relato, Maite Peñoñori señaló: “Con eso te puede extorsionar. Es un delito”. Y Nazarena Vélez afirmó: “Sí, y es horrible”.