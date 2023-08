Bailando 2023: toda la intimidad de la foto grupal de los participantes

Con el color, el brillo y la diversión que caracteriza al ciclo de Marcelo Tinelli, en la noche del martes se hizo la presentación oficial de Bailando 2023. Se reunieron en el Hipódromo Argentino de Palermo las figuras convocadas para bailar en la pista que este año saldrá desde la señal América junto al conductor del programa.

A partir de las 18,30 los participantes comenzaron a desfilar por la alfombra roja, ubicada en la entrada del lugar, debajo de las imponentes escalinatas que llevaban a los salones en donde más tarde se tomaron las fotos oficiales de cada figura y luego, la clásica toma grupal.

Los participantes del certamen de baile más importante de la televisión este año serán: Camila Homs, El Tirri, Flor Vigna, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Charlotte Caniggia, Anita Martínez y El Bicho Gómez, Maxi de la Cruz, Romina Malaspina, Juli Castro, Tomás Holder, Coti Romero, Alexis 'El Conejo' Quiroga, Romina Uhrig y Juliana Díaz.

También estarán Guido Záffora, Eva Bargiela, Kennys Palacios, Fernanda Sosa, Mónica Farro, Noel Barrionuevo, Brian Sarmiento, Anabel Sánchez, Noelia Pompa, Lola Latorre, Martín Salwe, Ian Hachmann, el ex de Charlotte Caniggia, y Arna Karls.

Los productores históricos de Tinelli, Pablo Chato Prada y Federico Hoppe le contaron a Teleshow que finalmente el programa comenzará a fines de agosto. “La fecha de inicio será el lunes 28 de agosto y saldrá en el horario apenas termina LAM, el ciclo de Ángel De Brito. Y la fecha de finalización será después de enero”, aclararon. En cuanto a la elección de las parejas de este año, contaron que se buscó y se analizó mucho el estilo de cada participante. “Siempre la idea es que haya variedad de géneros, siempre fuimos muy abiertos a que hayan deportistas, bailarines, cantantes”. Por otra parte, se mostraron muy contentos de arrancar el ciclo por la pantalla del canal palermitano. “Estamos con muchas expectativas con el cambio de canal, si me preguntan qué número de rating esperamos no puedo responder porque la verdad es que podemos esperar todo tipo de números. Volvemos a hacer el Bailando que hicimos siempre y que no pudimos hacer cuando arrancó la pandemia, con público y en vivo”, respondió Hoppe.

Cada año, los jurados se convierten en protagonistas destacados del certamen, y esta vez parece no ser una excepción. En un cálido reencuentro, Ángel de Brito, Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino compartieron un trago, como esos amigos que se reencuentran después de varios años y tienen mucho de qué hablar. "Todavía nos queda pendiente la cena", mencionó la modelo.

Ya cerca de las 23, todos las figuras se pararon en las escalinatas frente a la pista de carreras del Hipódromo y con el fondo del edificio se tomaron la foto oficial, con Marcelo a la cabeza, que dará el puntapié inicial al Bailando 2023.

