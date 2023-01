Barassi se despidió de 100 argentinos dicen tras dos años al aire: "Es un cierre perfecto"

Después de dos años y cuatro meses al aire, 100 Argentinos dicen llegó a su fin y Darío Barassi no pudo contener la emoción de hacerse cargo por última vez del ciclo con el que se consagró como conductor.

Este martes 3 de enero se llegó a la emisión del programa que estaba estipulado para el último viernes pero que por los festejos de la Copa del Mundo de Qatar salieron al aire con dos días de diferencia y allí se pudo ver la tierna despedida del papá de Inés y Emilia.

"Es un programa que nos dio un montón de satisfacciones, a todos. A mí me hizo millonario", dijo Darío, fiel a su estilo sobre el ciclo que salió al aire por primera vez el 24 de agosto de 2020 en el horario de las 14.30 aunque en 2022 pasó a las 18.30 en lugar de El gran premio de la cocina.

Las palabras de Barassi:

"Chicos, estoy sensible. Yo no soy bueno para expresar emociones. Pero estoy absolutamente feliz por todo lo que significó Argentinos... en mi vida", dijo conductor antes de presentar a sus colaboradores como una de las “familias” que competían en el estudio: la Colo, Gigi, Fede, y Agus Mariani.

"No siento que el formato me esté soltando o que yo lo esté soltando. Siento que es un ciclo que se cumplió. Ya pasaron más de dos años y medio. Siento que le di todo lo que tenía para darle a este formato”, agregó.

“Dejé mi tiempo, mi cabeza, mi corazón, mi energía... todo lo dejé en este programa. Y el programa me dio un equipo, amigos, un oficio, que es la conducción, que la desconocía. Es un ciclo que cierra perfecto y hay que ponerle un moño", sentenció.

"Estoy angustiado, me cuesta soltarlo. Mi rutina de todos los días es venir acá, esta es mi familia, estoy ocho horas acá. Me ven desnudo, me ven contento, enojado, angustiado, a las puteadas, satisfacen mis necesidades, me putean, me educan...”, explicó.

“Fue un proceso hermoso, un ciclo que va a marcar mi vida para siempre. Lo despido con amor. Siento que es un ciclo que había que cerrarlo y se cierra perfecto. Vendrán cosas nuevas. Este equipo tiene futuro y seguramente nos seguiremos cruzando”, prometió Darío.

“No me quiero quebrar, quiero conducir y que la pasemos bomba. Gracias a todas las autoridades del canal, a mis compañeros, a mi mujer y mis hijas que me bancan en casa", cerró Darío Barassi, sobre su esposa Lucía Gómez Centurión, y las pequeñas.