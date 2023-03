Barby Franco habló de la salud de su hija que cumplió tres meses y permanece internada

Barby Franco y Fernando Burlando están pasando un momento complicado ya que su hija Sarah está internada desde el sábado con un cuadro febril y desde entonces permanece en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Este martes la pequeña cumple tres meses y la modelo publicó unas fotos en su cuenta oficial de Instagram desde la clínica privada. “¡¡Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá!! Por suerte me siento muy bien...”, escribió Barby, como si fuera su primogénita.

“Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria. ¡Por suerte estamos matando al bichito! ¡Y yo me siento muy bien! ¡Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí como a mis papás! Sarah Burlando. Pronto iremos a casa junto a mis perritos”, finalizó el posteo.

Fernando Burlando y su hija Sarah

En julio pasado y después de cinco años de búsqueda, Barby y Fernando contaron que iban a ser padres. Más tarde, revelaron que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los veía caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta lanzaba humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella.

Luego de los 9 meses, la pareja anunció la llegada de la pequeña en sus redes el 15 de diciembre pasado. “¡Hola mundo! Te amo @burlandofernando llegó la princesa... ¡Somos muy afortunados! El mejor equipo del mundo”, escribió la modelo.

Para celebrar los dos meses del nacimiento de la pequeña, la pareja viajó a Uruguay a mediados de febrero pasado. En sus redes, la pareja compartió imágenes y videos de esta escapada al país vecino que llevaron a cabo en el Día de los Enamorados. “Mi primer vuelo...”, escribió Barby junto a varias fotos de la familia en un jet privado. Además señaló: “¡¡¡Y dice mi mamá que me porte reeeeeeee bien!!!”.

Tras llegar a Uruguay, la familia de Burlando se instaló en una exclusiva mansión ubicada sobre la playa. “Hoy cumplo 2 meses y lo festejé con mis papis”, publicó la pareja con una tierna imagen de los tres juntos. Además aprovecharon para descansar y relajarse el fin de semana largo que se celebró la fiesta del Carnaval.

También los papás de Sarah celebraron el milagro del nacimiento de su hija en una ceremonia religiosa. En las imágenes, se pudo ver que habían improvisado un altar con vista al mar, donde estaban la modelo con la beba en brazos -ambas vestidas de blanco-, el letrado y el cura dándole una bendición. “Linda bendición”, escribió Barby.

Más tarde, Franco tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram y adelantó una buena noticia. Durante el dialogo, una persona le consultó: “¿Se van a casar con Burlando?”. “Siii, cuando la pequeña Sarah camine y nos pueda llevar los anillos”, respondió Barby, junto a una tierna foto en la que aparece con el abogado y su beba.

Cabe recordar que ellos se habían comprometido hace un tiempo, pero nunca llegaron a dar el sí por diferentes motivos y fueron postergando la boda. Ahora con la llegada de su beba finalmente se acabaron las excusas y en breve llevarán a cabo una gran celebración con su hija de testigo. Además seguramente estarán rodeados de sus amigos, familiares y seres queridos.

Luego, uno de los usuarios le preguntó: “¿Qué es lo que más te enamora de Sarah?”. Rápidamente, Franco respondió a corazón abierto: “¡Todo! Es mi mejor creación”. Luego, agregó súper orgullosa: “¡La cree yo!! Wooo me siento re power”.

