Benjamín Vicuña quiere volver a tener pareja luego de sus separaciones

Benjamín Vicuña estuvo una década en pareja con Carolina Pampita Ardohain y tuvieron cuatro hijos. Luego apostó por una relación amorosa con La China Suárez y nacieron dos hijos más. Por último mantuvo un noviazgo con Eli Sulichin hasta que se separaron tras ocho meses de relación.

Recientemente, el actor fue entrevistado por Cecilia Bolocco, conductora de Todo por ti, un programa que se emite por el Canal 13 en Chile. Durante la charla, habló a corazón abierto de su vida amorosa y expresó sus ganas de volverse a enamorar.

“Cuando te separaste de Pampita volviste a creer en el amor, volviste a tener hijos, ¿cómo se reconstruye uno después de un episodio así?”, le preguntó Bolocco respecto de la muerte de su primogénita, Blanca. El actor le respondió: “Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza y una idea de familia. Me gusta estar en familia, me gusta, siento que es el gran refugio que tenemos”.

Además, Vicuña afirmó que le encantaría encontrar un nuevo amor: “No comparto la vida solo. Yo soy súper compañero. Y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo. Es la generosidad. Yo lo veo así”.

“Creo que me voy a volver a levantar y voy a volver a apostar, siempre, hasta que me queden los últimos dos centavos. Voy a apostar por el amor. Mientras exista un hilo de respiración, hay vida. Pero para mí si no hay amor, no hay vida. El amor es todo”, finalizó el artista chileno.

Por otra parte, cabe recordar que este 2022 no fue fácil para Benjamín. En septiembre pasado tuvo que afrontar la muerte de su papá, Juan Pablo, y para esa misma fecha, apenas unos días antes, se cumplieron diez años de la pérdida de su hija mayor Blanca.

Sin embargo, al cumplir 44 años lo celebró introspectivamente. Fiel a su estilo poético, se autoescribió un tierno mensaje por las redes con una foto suya de cuando era un nene. “Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo”, manifestó.

Luego, el actor se refirió a sus afectos, a los presentes y a los que ya no están con él, y agregó: “Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar. Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: “tranquilo, todo va a estar bien”.

Por último, se mostró optimista frente al futuro y al presente que está viviendo. “Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín”, se felicitó.

