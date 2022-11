Britney Spears sobre la posibilidad de una película biográfica: "Aun no estoy muerta"

Britney Spears no cree que sea el momento adecuado para hacer una película sobre su vida. La reacción de la cantante se produce después de que la estrella de Stranger Things y Enola Holmes, Millie Bobby Brown, sugirió que le gustaría interpretar a la estrella del pop en una película.

"Escuché que la gente quiere hacer películas sobre mi vida... amigo, ¡no estoy muerta!". publicó en Instagram junto con una foto de un par de puertas de madera. Si bien no hay planes reales para una película o serie sobre Britney, sí hay muchísimos documentales no oficiales sobre la vida personal de la cantante. Es curioso que esos proyectos ayudaron a que Spears tuviera un impacto mediático gigante que al final ayudó a presionar para que su custodia terminara

Y agregó: "¡Creo que mi familia cerrará sus puertas ahora! Sea como sea... solo quiero saludar y compartir estas fabulosas puertas!!! Publiqué demasiado esta semana... ¡Estoy avergonzada! Lo entiendo...Que tengas un buen día !!!

La cantante venia de una seguidilla de publicaciones sobre su conflictiva relación con sus padres, pero hizo una pausa para hablar sobre la posibilidad de una película después de la entrevista de Brown en The Drew Barrymore Show.

"Creo que su historia resuena conmigo", le dijo a Drew Barrymore en su programa de entrevistas Millie Bobby Brown. "Simplemente creciendo, viendo sus videos, viendo entrevistas de ella cuando era más joven, veo la lucha por las palabras y no la conozco, pero cuando busco fotos de ella siento que podría contar su historia en el manera correcta y solo de ella."

Tras la respuesta de Spears, no hay planes en un futuro cercano para hacer una película biográfica oficial con su participación.

El regreso musical de Britney Spears

La cantante no está interesada en girar, ni en grabar música y menos hacer videos musicales, pero su regreso musical se dio junto con Elton John para la canción Hold me closer. El tema combina elementos de las canciones de John "Tiny Dancer" (1971), "The One" (1992) y "Don't Go Breaking My Heart" (1976).

Muchos anhelan en que el regreso de Britney se de en 2023, pero otros ven que la cantante no está en condiciones de enfocarse nuevamente en su carrera artística.

