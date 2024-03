Calu Rivero detalló las secuelas que le quedaron tras su denuncia a Juan Darthés: "Fue lo peor del mundo"

Calu Rivero reapareció en los medios luego de ser mamá y se refirió a las secuelas que debe atravesar tras la denuncia que hizo contra Juan Darthés en 2017 . En diálogo con Socios del Espectáculo, la actriz aseguró que aunque el tiempo pasó, ella sigue sufriendo las consecuencias del acoso sexual que dio a conocer hace unos años.

Cuando el cronista le preguntó qué pensaba de la aparente absolución de Juan Darthés en la Justicia, la actriz fue contundente: “No es la verdad. Yo sigo con el juicio que él me hizo”. Así, se refirió a la demanda por calumnias e injurias que el artista inició en su contra luego de que ella hablara públicamente sobre los motivos por los que había renunciado a Dulce Amor en 2012.

“Pasaron muchos años y yo sigo haciendo pericias psicológicas, que de hecho fue lo peor del mundo para mí. No es un tema que me guste hablar porque se me acelera el corazón todavía, es increíble”, agregó visiblemente angustiada.

Aunque actualmente se encuentra muy feliz con la maternidad, Calu no descartó regresar a la actuación. “Sí, sí. Sé que voy a volver, sí”, aseguró cuando el notero le consultó si estaba pensando en nuevos proyectos laborales.

CALU RIVERO Y AÍTO DE LA RÚA CELEBRARON EL PRIMER AÑO DE SU HIJO TAO CON UNA REUNIÓN MÍSTICA EN LA PLAYA

Hace unos días, Calu Rivero festejó el primer año de su hijo Tao con una celebración mística en la playa. En sus redes sociales, la actriz compartió algunas fotos y videos de la reunión familiar, la torta y la ambientación.

“Feliz año, Tao. Niño amado. Que se honre a la vida. Que se honre a la tierra. Escuchemos a los niños, que nos vienen a cantar melodías del corazón”, escribió en un posteo junto a una seguidilla de fotos familiares.

Tal como dejó ver a través de su publicación, la celebración tuvo lugar en la playa, ambientaron el lugar con una carpa tipi infantil y unas lonas. Como era de esperarse, no faltó una torta bien colorida para la ocasión.

Tras la celebración, Calu compartió una nueva publicación con más fotos y expresó: “Un año de Tao y un año como nuevos padres. Dedicación total, maravillosamente desafiante. Gracias familias por su constante apoyo. Hijo, tu ritmo va directo a mi corazón”.

Fuente: Todo Noticias.