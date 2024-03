Marcelo Polino conmovió al revelar detalles de su historia: "Mi papá me abandonó cuando tenía dos años"

Marcelo Polino , quien fuera parte de Fátima 100%, el espectáculo más visto en esta temporada en Mar del Plata, tras su regreso a Buenos Aires compartió detalles inéditos sobre su relación con su padre durante una entrevista en el programa LAM, al revelar que su progenitor lo abandonó cuando era apenas un niño y que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo.

El periodista rememoró su paso por el ciclo Indiscreciones (Canal 9), con Lucho Avilés, una de las naves insignia del periodismo de espectáculos, cuando siendo aún muy joven, en la calle le gritaban “saludos a tu papá”, ante lo que el entrevistado aclaró que “yo no tenía padre, era toda una confusión. Me subía al colectivo y me decían que lo salude, al principio trataba de aclararlo, pero después les decía que se los iba a dar”.

Fue esta anécdota la que dio el pie a Ángel de Brito para que le consulte respecto de las pocas veces que se refirió a su padre, ante lo que Polino se sinceró: “En realidad no tengo demasiado para hablar, porque mi papá me abandonó a mí y a mi madre cuando yo tenía dos años”, ante lo que el entrevistador sumó: “Porque vos siempre usaste el humor, pero debe haber sido muy fuerte la niñez, la adolescencia”.

Polino en ese entonces rememoró: “Obviamente siempre se siente la falta de un padre, pero cuando mi mamá queda sola vamos a vivir a la casa de mi abuelo, que era el gerente del banco del pueblo, de años, y era como ser el presidente del pueblo, entonces tengo una imagen paterna muy presente, de una autoridad fuerte”, para luego expresar que aunque buscó reencontrarse con su progenitor al mudarse a Buenos Aires, sus esfuerzos fueron en vano.

“Me acostumbré a vivir así. Después cuando empezó la adolescencia intenté buscarlo, es más, cuando vine a vivir a Buenos Aires busqué direcciones, ¿viste cuando vas a los padrones donde votás? Fui a los lugares, pero ya no vivía y no lo encontré. Años más tarde, alguien le cuenta a mi mamá que había viajado a la India, después que volvió y había muerto”, detalló respecto de la trama de la búsqueda.

Así, tras recurrir a diversas fuentes y métodos de búsqueda, sin éxito, lamentó la oportunidad perdida de su padre de buscarlo, especialmente durante los años en que Polino ganó notoriedad como periodista y personalidad televisiva. “Murió cuando yo estaba en El Cantando. Porque un día mi mamá me llama y me lo dice”. Ante ello, insistió De Brito “O sea que ya te podía haber buscado, quizás”, a lo que éste recordó uno de los momentos más esperados y que nunca llegó: “Yo tenía la fantasía de que mi papá me iba un día a ir a ver a la puerta del canal, porque un loco que grita en la televisión y que tiene tu mismo apellido, le preguntaría en el barrio 'che, ¿conocés a ese que está ahí?”.

Respecto de los recuerdos tangibles que pudiera tener de su padre afirmó: “Yo tengo fotos, del casamiento, del bautismo. Pero no me veo parecido a él físicamente, me veo más parecido a mi mamá. Y lo raro de esta historia es que mi papá se separó de mi mamá y de su propia madre. Y mi mamá se hizo cargo de su suegra, ella la acompañó a mi abuela hasta el final de sus días. Era hijo único”.

“Siempre tuve la fantasía de si tenía hermanos ,busqué en Facebook, busqué por la policía, busqué por cientos de lados”, cerró, al destacar que no hubo forma de recomponer un vínculo que se había quebrado desde muy temprana edad.

Fuente: Infobae.