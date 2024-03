Cameron Diaz reveló que fue mamá por segunda vez a los 51 años. A través de su cuenta oficial de Instagram, la celebridad compartió su emoción y la de su familia por esta hermosa noticia.

“Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden. Es increíble y todos estamos muy felices de que esté aquí”, escribió. Además, explicó que tomó la decisión de no mostrar la cara del nene: “Por la seguridad y privacidad de los niños no publicaremos ninguna foto, pero es muy lindo”.

Para cerrar el mensaje, aseguró: “Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Les enviamos mucho amor de nuestra familia a los suyos ¡¡Mis mejores deseos y buenas tardes!!”. La actriz acompañó sus palabras con un dibujo que muestra la imagen de un nene y lleva la frase “A little bird whispered to me” (Un pajarito me lo susurró).

Cameron Diaz anunció que fue mamá por segunda vez a los 51 años: “Nos sentimos bendecidos” (Foto: Instagram / camerondiaz)

Cameron Diaz y su esposo Benji Madden, cantante de la banda Good Charlotte, ya habían sido padres de una nena, Raddix, en 2020, a través de la subrogación de vientre. Como era de esperarse, los seguidores de la celebridad se sorprendieron por la noticia y le dejaron miles de mensajes de cariño y felicitaciones.

Cameron Diaz y su pareja Benji Madden (Foto: Instagram / benjaminmadden)

Hace algunas semanas, la pareja había celebrado 9 años de casados y en marzo de este año cumplían una década juntos. Así lo reveló Benji con un tierno posteo que le dedicó a la actriz: “Estoy agradecido por mi esposa y deseo esto para todos los que quieran encontrarlo. El verdadero amor no será medido porque es lo más significativo de lo que pueden ser parte, el mayor viaje hacia la felicidad. Los momentos difíciles traen nuevos niveles y el viaje puede ser el destino. Estoy viviendo un sueño que no podría haber escrito mejor”.