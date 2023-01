Cami Homs sobre el canto contra de Tini: Si estaba 100% sobria no lo hacía

La separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul sigue dando qué hablar. La modelo está en Punta del Este y rompió el silencio tras polémicos videos que circularon por redes sociales el fin de semana cuando arengó a una multitud a cantar contra Tini Stoessel.

Al ser consultada por lo ocurrido, Camila aseguró que ella no podía escuchar los cánticos: “No puedo creer la de cosas que salieron a decir, medio que me mataron. Cuando escuché los audios me sentí mal, en el momento tenía un parlante al lado y juro que no escuchaba lo que gritaba la gente”

Después de comentar que, por suerte, el mal trago ya pasó, agregó: “Me arrepentí. Si estaba 100% sobria no lo decía. Es real que no escuchaba lo que decía la gente. Yo veía que arengaban y me sumé a eso”.

Más allá de lo que pasó, Camila explicó que siente mucho la buena onda de las personas. “Me quieren y lo agradezco un montón, se re nota el cariño de la gente, y es re lindo. Después en redes está la gente que te quiere y la gente que te mata. Yo, por suerte, me quedo con los comentarios positivos”, concluyó.

Polémica arenga de Cami Homs en Punta del Este en contra de Tini:

Tras la denuncia penal que Camila Homs recibió de Rodrigo De Paul por amenazas, las cosas fueron de mal en peor para el universo de la modelo. Tras la bomba que significó ese conflicto judicial recién iniciado, hubo otra situación que alimentó esta flamante guerra.

La influencer no dejó muchas dudas sobre lo que piensa de Tini Stoessel con su actitud en un boliche de la costa uruguaya. En un momento de la madrugada del fin de semana que pasó, Homs protagonizó un insólito cruce de hinchadas y terminó arengando a varias personas que cantaban en contra de la cantante, la actual novia de su expareja.

Si bien se mostró distendida, minutos antes había tenido que hacer frente a un grupo de jóvenes que alentaba a Rodrigo De Paul. Después de mencionar al futbolista, algunos presentes se mostraron a favor de Camila y dispararon contra Tini. “Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da”, se escucha corear a la multitud en el video que se viralizó por Twitter.

En las imágenes, la influencer se muestra risueña y hasta arenga a quienes están cantando. Incluso comienza a grabar a la hinchada para dejar registro de lo ocurrido. El hecho fue captado por invitados que estaban en el lugar y recorrió las redes sociales al instante.