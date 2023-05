Cami Homs a Sofia Jujuy Jiménez: "Me jode que me pregunten de mi ex"

Camila Homs estuvo invitada al programa de radio donde conduce Sofía 'Jujuy' Jiménez . La modelo no se guardó nada y contó cómo es su presente alejada de su expareja.

La respuesta de Homs se dio en el programa Mandale Fruta (Republica Z) cuando Sofia Jiménez le consultó: “¿Limpiaste fotos de tu ex?”. Camila, incómoda por la pregunta respondió con soltura y se generó un sorpresivo cruce al aire. “Me jode que me sigan preguntando por él”, sumó sin filtros.

Luego de dejar en claro que le molestó la pregunta de Jujuy, Homs se explayó y relató qué es lo que siente respecto a aquel momento. “De mi pasado ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. Pasado pisado”, dijo ella con sinceridad y admitió que no es “rencorosa”.

Cami Homs y Rodrigo De Paul - Foto de archivo

“Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas”, reflexionó Camila sobre todo el tiempo que vivió con de Paul lejos de la Argentina.

“Cambié mi forma de pensar, igual siempre fui muy positiva. La vida es tan linda, hay que vivir y disfrutar cada día como si fuera el último. Antes no lo pensaba porque vivía como en una burbuja de cristal”, expresó la expareja de Rodrigo y admitió que todo le sirvió para crecer.