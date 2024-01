Cami Mayan habló sin filtros del noviazgo entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Fingí demencia"

Camila Mayan se separó de Alexis Mac Allister cuando el futbolista decidió apostar por una nueva historia de amor con su amiga de la adolescencia, Ailén Cova . Habiendo pasado más de un año de aquel episodio, la influencer habló sin filtros.

Mayan estuvo invitada a Rumis, el ciclo de streaming que conducen Juariu, Lizardo Ponce y Zaira Nara. Allí se mostró muy feliz con su presente como influencer de moda, pero no dudó en hablar de sus comienzos en medio de la escandalosa separación.

Todo comenzó cuando Juariu le consultó si prefería no ver lo que Mac Allister pone en sus redes o si le da igual. “Me encantaría poder no ver”, admitió. Sin embargo, aclaró que tras la ruptura primero lo silenció y después lo dejó de seguir.

En el ciclo todos destacaron la manera en la que ella manejó el escándalo y cómo se cuidó de la exposición. “Yo siento que mejor no meterse en esa porque si no algo te van a sacar. Además, hablar del otro...”, sostuvo.

Además, admitió que no fue nada fácil: “Fue tremendo porque imaginate que yo estaba con mi vida tranquila y de pronto caigo acá, estoy en Intrusos y es como raro. Pero yo fingí demencia, literalmente”.

CAMI MAYAN HABLÓ DE LA EXPOSICIÓN DURANTE SU SEPARACIÓN

Cami Mayan se separó en el mismo momento en el que comenzaba a dar sus primeros pasos como influencer de moda, pese a eso evitó hablar de la polémica. “Un poco también evité ponerme a hacer esas cosas como para no pensar tanto. Como también dije 'yo no tengo que salir a demostrar nada y está todo tan claro que... no tengo nada que decir'. Obvio que hay mil cosas, pero como que se entiende todo bastante. ¿Y qué gano yo? Prefiero hacer la mía”, aseguró.

Respecto a su postura de seguir adelante, reparó en un episodio muy puntual y destacó el apoyo de su entorno. “Me acuerdo un día, fue al principio cuando recién estaba saliendo todo y yo estaba empezando a hacer mis primeras cositas en Instagram, yo estaba chocha porque más allá de todo lo feo en ese momento, estaba empezando a trabajar de lo que quería. Estaba a full en WhatsApp con mis amigos y les dije 'yo tenía que subir unas historias, ¿qué hago? ¿Desaparezco o finjo demencia y sigo? Y me dijeron que siguiera”, señaló.

“En uno de los primeros partidos que hubo acá, yo no quería ver ni enterarme de nada. Justo era un preferiado y salí con una amiga e hice un get ready with me y le fue bárbaro”, concluyó.

Fuente: Todo Noticias.