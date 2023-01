Camila Homs vivió un incómodo momento en un boliche cuando recordaron a De Paul

Camila Homs recibió el 2023 en Punta del Este. Después de que estallara un escándalo tras la denuncia penal por amenazas y hostigamientos que Rodrigo De Paul inició contra ella, la modelo prefirió alejarse de la repercusión mediática y viajó a Uruguay para pasar unos días.

Sin embargo, la calma le duró poco, porque mientras Camila Homs celebraba el comienzo del año en un exclusivo boliche de Punta del Este, un grupo de personas comenzó a recordarle a su expareja. En Twitter, el usuario Mundotendenciab compartió los videos del momento en el que la influencer respondía a los cánticos de un grupo de personas que alentaba a Rodrigo De Paul.

“Me reservo el dónde encontré este video pero... a mí no me causa ningún tipo de gracia que aprovechen que Cami Homs esté borracha para que un grupo de inadaptados le griten 'Ole ole Rodri'... por De Paul. Bastante incómodo... estaba disfrutando en pareja y con amigos. ¡Inmaduros!”, opinaron desde la cuenta de Twitter en cuestión.

En las imágenes, Camila está junto a un grupo de amigos cuando varias personas a unos metros de distancia la ven y comienzan a cantar temas de cancha a favor de Rodrigo De Paul. Cuando una de las cercanas a la modelo se percata de lo que está pasando, les hace una seña de desaprobación al grupo y opta por ignorarlo.

Rodrigo De Paul explicó por qué denunció a Camila Homs después del Mundial: “Quería estar tranquilo en Qatar”

La semana pasada, Rodrigo De Paul se cansó de Camila Homs y le inició una demanda penal por amenazas y hostigamiento. En la denuncia, el futbolista incluyó mensajes de WhatsApp y de Instagram que la modelo y su padre le enviaron durante los últimos meses. Además de hacer un descargo sobre lo que había vivido en el último tiempo, el deportista también detalló por qué esperó hasta ahora para acudir a la Justicia.

“Sinceramente me sentí amedrentado por estos mensajes del señor Homs, teniendo en cuenta su pasado judicial, más decidí no denunciar porque necesita paz y tranquilidad para prepararme para la Copa del Mundo de Qatar. Es más, esa paz y tranquilidad que necesitaba me llevaron también a ceder en algunas cuestiones con Camila Homs atinentes a la compensación económica”, aseguró De Paul en su denuncia.

Además, el deportista explicó que luego de volver del Mundial, y al ver que nada había cambiado, se puso en contacto con su abogado para iniciar acciones legales: “Las amenazas que sigo recibiendo generan en mí un amedrentamiento tal que necesito la urgente intervención de la Justicia”.

La denuncia que Rodrigo De Paul presentó contra Camila Homs (Foto: TN)

Fuente: Todo Noticias