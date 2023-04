Cazzu y Christian Nodal esperan su primer hijo: el video del anuncio

Los rumores de que Cazzu (29) estaba embarazada venían desde hace dos meses, y la propia Julieta Emilia Cazzuchelli lo confirmó en pleno recital.

En una puesta en escena cinematográfica, la trapera se sacó el tapado que la cubría, se paró de perfil y dejó que las pantallas gigantes muestren su incipiente pancita

.

De esta manera, la argentina espera su primer hijo fruto de su relación con el artista mexicano Christian Nodal (24).

El blanqueó del bebé en camino llega a poco de que Cazzu cumpla el primer aniversario de novia con el ex de Belinda.

LAS PRIMERAS PISTAS DEL EMBARAZO DE CAZZU CON CHRISTIAN NODAL

La gala de los Premios Lo Nuestro había disparado las especulaciones sobre la dulce espera de Cazzu.

Es que en varias fotos para la prensa, Christian Nodal abrazó a Julieta Emilia Cazzuchelli por el vientre mientras ella sonreía exultante.

“¿Me veo embarazada?... No, no, no (...) ¿Me veo más gorda? Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco. ¿Tengo cara de ser una...? ¿tengo cara de madre?”, había ironizado Cazzu a horas de que se viralizaran las elocuentes fotos.

CÓMO ES LA RELACIÓN CON CHRISTIAN NODAL

En cuanto a la relación de pareja, Julieta Cazzuchelli, tal el nombre real de la argentina, dio precisiones de la relación con Nodal durante su reciente visita a Noche al Dente (América). Allí dijo sentirse muy feliz con su novio y dio detalles de la convivencia a lo largo del continente: “No vive en México, él vive conmigo, aquí. Sí, nos la pasamos viajando, pero nuestra casita la tenemos acá”, afirmó”. Cabe recordar que en diciembre de 2022 se dio a conocer que el cantante había comprado una lujosa residencia en una zona exclusiva de Buenos Aires, y se pensaba que tenía planes de mudarse a esa propiedad con su novia.

Por su parte, Nodal estuvo dos años en pareja con la cantante Belinda, de quien se separó en febrero del año pasado, lo que generó algunos rumores de enfrentamiento entre las artistas. Sin embargo, Cazzu se encargó de derribar cualquier tipo de polémica con la hispanomexicana. “Es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía, en verdad. Yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto”, compartió a la prensa a inicios de marzo en tierra azteca.

Durante este encuentro con los medios, también reveló que le gustaba ver a la familia de Christian cada que viajaba a México. “Su mamá es hermosa, la quiero muchísimo, ella y toda la familia de Nodal es muy muy amable conmigo, muy amorosa. Siempre me ilusiona verlos, cada que vengo acá”, señaló.

