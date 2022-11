Cecilia Bolocco levantó polémica con una frase sobre las mujeres de talle XXL: "Necesitan comer menos"

Cecilia Bolocco se convirtió en el centro de las críticas tras sus declaraciones contra las mujeres que utilizan talles XXL. La ex Miss Universo chilena se probaba la nueva colección de prendas de tela de lino, y mientras mostraba una camisa talle M, una seguidora le pidió que agregara talles XXL a la cápsula de ropa y Cecilia expresó: “Este llega hasta el talle extra large y van a ver lo grande que es”.

“Esto es un M, así que yo no sé si quieren más grande que extra large. Si necesitás más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor”, agregó.

No suficiente, Cecilia Bolocco insistió con “recomendaciones” para las mujeres que le pedían talles más grandes: “Hagan un ayuno intermitente, porque talle tan tan grande, no. Mis preciosos hombres que están ahí, cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres hechas en carne, pero tener talle XXL no es sano. Por eso se los digo, y porque van a tener más éxito con los muchachos”.

Como consecuencia de estos dichos, comenzaron a expresar sus críticas en contra de los dichos de Bolocco: “Ya no buscamos la aprobación masculina en base a nuestra apariencia física”, expresó una mujer.

Otra de ellas señaló: “No se habla del cuerpo ajeno, y no necesitás de un hombre para ser valiosa”. “Te falta empatía y sororidad. Que decepción”, “¿Año 2022 y está hablando de los cuerpos ajenos?”, “Te quedaste en el siglo pasado”, fueron algunos otros comentarios contra Cecilia Bolocco.

“Promueve desórdenes alimenticios. ¡Qué irresponsabilidad!”, “Con tu mensaje de gordofobia estás incentivando trastornos en la conducta alimentaria”, agregaron algunos usuarios.