Chano despertó después de estar una semana en terapia intensiva por una infección

Chano Moreno Charpentier despertó este viernes, después de haber estado en terapia intensiva durante una semana a causa de una infección, según confirmaron fuentes cercanas al cantante. Asimismo, informaron que el artista ya no tiene fiebre. El reconocido cantante y exlíder de Tan Biónica había sido internado de urgencia el viernes 17 de febrero en la mañana en el Sanatorio Otamendi.

Días después de conocerse la noticia de su hospitalización, trascendió que los médicos no podían despertarlo y que su pronóstico era reservado, pero el problema de salud seguía siendo una incógnita. Incluso, se llegó a especular que Chano había sufrido una recaída por problemas de adicción.

Sin embargo, Marina, la mamá del músico, reveló, en diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre, las verdaderas razones por las que su hijo fue trasladado de urgencia al hospital. “Está intubado porque tiene una infección. Tuvo fiebre y una complicación en el pulmón. Fuma mucho cigarrillo. Lo tuvieron que sedar porque se arrancó el tubo, cuando se le desinflame la garganta lo despertarán”, sostuvo.

También indicó que tanto ella como su familia prefirieron no emitir comunicados para preservar la intimidad del artista de 41 años: “Yo no sé de medicina, pero sí sé que él es adulto y tiene derecho a guardar ciertas cosas. Que no esté consumiendo (drogas) no quiere decir que no esté sensible o triste. Él contó muchas veces que la vida le es muy difícil. El día que lo internaron estaba en su casa haciendo música, acompañado de una chica con la que se frecuenta. Se sintió mal y una ambulancia se lo llevó”.

Chano y su madre, Marina

Marina agregó que Chano toma bastante medicación desde que sobrevivió a la herida de bala: “Tiene un solo riñón, no tiene bazo y apenas un pedazo de páncreas. Se pueden generar problemas clínicos por todo esto. Él está en tratamiento permanente, pero quiero aclarar que sus últimos test toxicológicos dieron negativo”, remarcó en la entrevista radial.

Previo a su conversación con Jorge Lanata, Marina había pedido a la gente en las redes sociales que dejaran de hacer comentarios sobre el cantante. En ese momento, utilizó su cuenta de Instagram para hacer el reclamo y también agradecer a los que manifestaban su preocupación. “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, señaló en su publicación.

Bambi Charpentier, hermano del cantante, hizo lo mismo. “Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos, o como se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad, que por favor sean respetuosas de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante”, expuso en un posteo.

Fuente: Todo Noticias.