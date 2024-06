Christian Nodal presentó a su nueva novia a menos de un mes de separarse de Cazzu: la foto juntos

A menos de un mes de la separación de Christian Nodal y Cazzu, quienes se convirtieron en padres de una beba, Inti, él ya presentó a su nueva novia, Ángela Aguilar.

Quien hizo eco de la noticia en X (Twitter) fue Cris Vanadía, que compartió la primera foto de Christian con Ángela e hizo eco de las declaraciones de ella, que sorprendió al aclarar que su relación con el ex de la cantante no es nueva.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar, fuimos más nuestros", expresó la cantante en diálogo con Hola! Américas.

Semanas después de separarse oficialmente de Cazzu, Christian Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar. @feat_musica pic.twitter.com/DbGIZbbsGT — Cris Vanadía (@crisvanadia) June 10, 2024

Posteriormente, fue el propio Christian Nodal que salió a aclarar cómo comenzó la relación con Ángela y sobre todo hizo hincapié en si hubo o no infidelidad mientras era pareja de la jujeña Cazzu.

"Nunca hubo infidelidad" Nodal confirma su relación con Ángela Aguilar y pide respeto para Cazzu y su hija.@feat_musica pic.twitter.com/e1JalyOuoW — Cris Vanadía (@crisvanadia) June 11, 2024

QUÉ HABRÍA DICHO CAZZU ANTES DE SEPARARSE

Además de remarcar que Cazzu fue quien habría tomado la decisión de que su vínculo con Nodal llegue a su fin, Etchegoyen dio más detalles sobre el supuesto hartazgo de la cantante.

"Ella estaba muy cansada de compartir la vida con alguien que no le daba bolilla y fuentes cercanas a la pareja me decían 'parece que él no se enteró de que fue padre'. La decisión de separarse la tomó ella porque sentía que esto no daba para más, hace meses que vienen mal", cerró Juan aclarando que no habría terceros en discordia.

Con información de Ciudad Magazine