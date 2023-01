Cinthia Fernández contra Melody Luz: "Es una Mariana Nannis criada a polenta"

Melody Luz y Alex Caniggia compartieron en las últimas horas la noticia de la dulce espera. Los ex participantes del Hotel de los Famosos mostraron el test de embarazo y celebraron la llegada de su primer hijo.

Tras el anuncio, Melody compartió su enojo por una filtración con la que apuntarían a Yanina Latorre. Allí también habló de sus intenciones para que los periodistas que quieran una nota con ella, paguen una suma de dinero.

“¿A vos te destrató por ponerlo en redes? Está ofendidísima Lady Di”, lanzó Cinthia Fernández, en Nosotros a la mañana. “Su actual mujer bardeó a toda la prensa. Decirle a la prensa 'te re cabió' no me parece bien”, criticó a la bailarina.

“Considero que sí tiene razón en que se tiene que respetar los tiempos de la maternidad y de anunciarla porque tiene que haber un tiempo seguro y prudencial, pero eso en el medio ya lo tenemos”, aseguró la panelista.

“Uno puede contestar con respeto y decir 'no quiero contestar', pero no eso de 'les re cabió'. Es como una Mariana Nannis criada a polenta”, arrojó, súper filosa. “Pide que le paguen para hacer una nota. ¿Pero quién le va a pagar, por favor? No se hace eso. A mí no me gusta”, cerró.