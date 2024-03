Daniel Osvaldo publicó un preocupante video para hablar de su salud: "Mi vida se me está yendo de las manos"

Este jueves por la mañana, Daniel Osvaldo sorprendió a su medio millón de seguidores de Instagram al postear un contenido fuera de lo habitual. Se sentó frente a la cámara del celular y, con la voz entrecortada, grabó un video en el que se sinceró sobre su presente y el duro momento que atraviesa. Contó que viene "lidiando con una depresión muy grande" y reveló que está con tratamiento psiquiátrico y medicación. "Estoy bastante desesperado", expresó.

"Hola a todos. Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones", dijo el exfutbolista en el clip que dura casi 10 minutos y donde se lo ve en un primer plano en un lugar con muy poca luz. "Es difícil para mí hacer este video, porque nunca hice algo así, pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien, para nada", continuó.

En este sentido, indicó que lo que manifestó sobre su expareja, la periodista Daniela Ballester, "es mentira" y que lo dijo "en un estado de enojo y ceguera" y estaba arrepentido de sus palabras. "Quiero contarles algunas cosas de mi vida... no sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande", enfatizó.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

"Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería contar y compartir con ustedes". Asimismo, reveló que está bajo tratamiento psiquiátrico y toma medicación. "Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión; muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones; por enojo caigo en la autodestrucción. Y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor".

"Daniel Osvaldo"



Por su dramático pedido de ayuda: "Vengo a contarles que sufro depresión, y eso me ha llevado a caer en adicciones como el alcohol y las drogas. Mi vida se me está yendo de las manos....". pic.twitter.com/38YRSjPHhR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 14, 2024

En este sentido, el exjugador de Boca, detalló que está encerrado en su casa, que no hace "nada productivo" y que muchas veces no tiene ganas ni de levantarse de cama. "He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas con mis hijos...", sostuvo con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

Acto seguido le pidió disculpas a Ballester por sus dichos: "Está pagando en este momento por culpa mía, está viviendo cosas que no debería vivir".

"Quiero contar esto, no para hacerme la víctima, sino para que entiendan que las cosas que hago, que no están bien, las decisiones que tomo y que no están bien, el enojo que tengo con el mundo, con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión", sostuvo Osvaldo y remarcó que está bajo tratamiento. "Muchas veces es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aislo de la gente que quiero".

Asimismo, recordó sus épocas como futbolista y aseguró que antes era una persona completamente diferente, segura y con confianza, y que hoy es alguien a quien no reconoce. "Me está costando mucho salir de esto".

Fuente: La Nación