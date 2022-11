De Paul más enamorado que nunca: "Con Tini tenemos una relación muy sana, me hace bien y la quiero mucho"

Rodrigo de Paul abrió su corazón en una entrevista con la revista Rolling Stone, que incluyó una jugada producción fotográfica, con el torso desnudo, y habló de todo en la nota llevada a cabo en su casa en la capital española: de cómo se toma las versiones o críticas que recibe por su relación con Tini Stoessel a su vínculo con Messi y las posibilidades de Argentina de ganar el Mundial de Qatar 2022.

“Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue. Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho", fueron las primeras declaraciones del enamorado de la cantante, Tini Stoessel que recientemente brilló en el escenario acompañando a Coldplay.

Y continuó, "nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos. Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.

Su rol en la Selección y el liderazgo de Messi

El exRacing, Valencia y Udinese, de 28 años, también del rol que tiene en la Scaloneta y destacó al astro argentino Lio Messi,

“Siempre me gustó tener un rol importante, nunca fui de pasar inadvertido. Pero en la selección tenemos un líder que es muy grande, una figura muy importante, alguien que, además de jugar como juega, con la palabra ya simplifica todo. Obviamente, cuando habla Leo se lo escucha con mucha atención".

"Entonces el rol que intento cumplir en la selección es del lado del ejemplo: entrenar a full, que el equipo sepa que siempre puede contar conmigo dentro y fuera del campo, entender cada momento que pasamos, aportar alegría, diversión al grupo. Eso te lleva a ser un referente. Pero no es solo un tema de actitud. Cuando las cosas te salen bien dentro de la cancha, tus compañeros empiezan a confiar más en vos, a respetarte más también fuera del campo. Creo que todo eso me condujo a ser no sé si un líder, pero sí un jugador importante dentro de la selección argentina. El líder es Messi”.

Finalmente, sobre la Copa del Mundo, recalcó que “conseguirla” es el “deseo de muchos lugares en el mundo”.

“La gente quiere que Argentina salga campeona del mundo, pero sobre todo tiene muchas ganas de que Leo gane esta Copa. Y no solo en Argentina pasa eso, también en otros lugares del mundo. Leo ya ha dejado un legado muy relevante en la Selección, eso es lo más importante. Todo lo que ha generado para el fútbol argentino va a quedar para la historia, no necesita nada más para reafirmarlo."

"Nosotros tenemos que ayudar para que gane este Mundial simplemente porque sería algo muy merecido. Es lo que deseamos todos a los que nos gusta el fútbol”, concluyó.

