Denunciaron a Guido Süller por abuso sexual de un menor de 17 años

El mediático Guido Süller fue denunciado por presunto abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 17 años en el partido bonaerense de Escobar. El joven, que en la actualidad tiene 22 años, radicó la denuncia el 9 de agosto del año pasado en la Unidad Funcional de Defensa del Departamento Judicial Zárate-Campana, y detalló que el hecho se produjo en 2017.

La víctima, identificada como Federico Carlos Acosta y que es patrocinado por el abogado Hugo López Carribero, relató que conoció a Süller "por Instagram" y reveló que hablaron "durante un mes" mediante esa red social "antes" de verse por primera vez. De acuerdo a la denuncia penal, a la cual tuvo acceso la agencia NA, el joven aseguró que el mediático lo pasó a buscar por Escobar y lo llevó "hasta su casa en el Barrio San Lucas de Ingeniero Maschwitz".

"Al llegar a su casa me ofreció alcohol y comida. Empecé a tomar y tomar. Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que me podía ayudar. Que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante. Yo seguía tomando alcohol hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él. En eso me empezó a sacar la ropa y a acariciarme", relató el joven. Asimismo, añadió: "Yo me sentía mal en ese momento. Le dije que no quería que esa sea la forma pero me contestó que me relaje, que me deje llevar. Siguió sacándome la ropa. Yo me resistí pero me quedé duro porque pensé que esa era la forma a llegar a triunfar y aparte me dio miedo que se ponga violento".

El denunciante explicó que Süller le "practicó sexo oral" y luego el mediático le pidió tener relaciones. El joven indicó que quería "llegar a triunfar en la televisión", por eso accedió, mientras que luego agregó que tuvieron "cuatro o cinco encuentros más, donde siempre" tenían sexo y "siempre fue en su casa".

En la denuncia también relató que Süller le pedía que le "demostrara más amor", pero el joven aclaró que nunca lo llevó a la televisión para poder mostrarse como actor o cantante. Asimismo, dijo que decidió terminar la relación cuando el mediático lo empleaba para trabajar en su vivienda, ya que la usaba como si fuera un restaurante y cobraba el plato.

"Me gritaba, me denigraba, se quedaba con las propinas de los clientes y las pastas las colaba con la misma espumadera que usaba para limpiar la caca de los carpinchos. Además, me amenazó con decirle a mis padres que era un alcohólico y que era un gato que me vendía por un poco de fama", completó Acosta. El denunciante mostró conformidad para someterse a las pericias que se requieran , al tiempo que presentó las capturas de las conversaciones que tuvo con Süller .