Duki se emocionó antes de sus shows en River: "Me da un poco de miedo, el hecho de quemar tantas etapas"

A menos de 48 horas de sus shows en River Plate, una mezcla de sensaciones invaden a Duki. Con su gorra roja dada vuelta, y los ojos desbordados de lágrimas, el artista no aguanta la emoción al hablar del hito que está a punto de conseguir y de lo que representa este paso en su carrera. “Parte de la angustia que tengo va arraigado a que van a ser dos días y se me va a ir de las manos, no sé si quiero que sea ahora”, dijo en una conferencia de prensa.

A diez años de su primera batalla de rap, donde obviamente salió victorioso, el ícono de la música urbana está a punto de hacer historia. Se convertirá oficialmente en el artista nacional más joven en agotar el Estadio Monumental.

“Cuando entré al estadio fue loco, entendí lo que significa River a nivel hito. Para mí River es mostrarle a la gente cuánto maduré”, comenzó diciendo el máximo referente del movimiento urbano frente a los medios. En un tono tranquilo, contó cómo vive los días previos: “Soy bastante tranquilo, en la previa al show veo series y estoy con mi perrita. Hay una presión pero nada es tan grave y esto es lo mas lindo que me puede pasar en la vida”.

Sin embargo, entre la felicidad, el miedo y la angustia por el futuro, una pregunta ronda en su cabeza: ¿Y después qué?. En ese sentido, Duki reflexionó de la velocidad con la que creció su carrera y los nervios que esto le produce: “Uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y ya hice dos River y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta, entonces eso de verdad me genera bastante angustia”.

Es que con el correr del tiempo, el artista fue cayendo en la cuenta de lo que significaba dar este show. Cuando se anunció el recital, más de 150.000 personas agotaron las entradas para ambas fechas en apenas horas. “Me pone un poco mal. Porque sentí que todo ese recorrido, todo de repente se me fue y va a llegar el sábado y me voy a subir, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí ni voy a caer. Eso sí me da un poco de miedo, el hecho de quemar tantas etapas y que ya no haya un siguiente paso”, expresó el cantante.

En continuado, el autor de “Givenchy” habló de las dificultades de lidiar con el éxito y de cómo este afectaba sus ganas de ir por más: “Creo que es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes, llega un momento que hacés todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria. Si llegás a un momento que cualquier cosa que querés la tenés, no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo”.

Visiblemente emocionado, con la voz quebrada, el artista no pudo continuar y se retiró de la sala entre una lluvia de aplausos. Cuando anunció sus máximas fechas hasta el momento, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga resumió el camino que lo trajo hasta acá. En aquel video que compartió en sus redes podía verse el segundo show de su historia -ocurrido en 2017, en San Salvador de Jujuy-, pasando por bares, teatros medianos, luego el Gran Rex, después el Luna Park -ambos en 2018-.

Después continuó con las giras internacionales y finalmente su gran gesta de 2022, los cuatro shows agotados en Vélez Sarsfield. “No había plan B, nunca lo hubo y ya está... Lo había hecho y no iba a volver para atrás”, dijo en aquel momento Duki sobre su propio destino.

Nacido en el barrio porteño de Almagro, Duki llega a River Plate después de una exitosa gira por España y por Estados Unidos, las cuales lo destacan como uno de los nombres del momento de la industria musical urbana. En 2024 todavía tiene otra de las citas más importantes de su carrera, cuando se presente en el Estadio Bernabéu, en Madrid.

Fuente: Teleshow