El cantante de Ke Personajes protagonizó una pelea y luego explicó los motivos

Emanuel Noir, el destacado cantante del grupo Ke Personajes , está en el foco de atención mediática desde hace un tiempo considerable, no solo por su carrera artística sino también por detalles relacionados con su vida personal. Su vida sentimental fue objeto de interés y curiosidad, al igual que ciertos actos de solidaridad que demostró, los que fueron bien recibidos y comentados por la comunidad.

Sin embargo, tal lo confirmado por las autoridades pertinentes, lo ocurrido en las primeras horas de este domingo dista mucho de una situación agradable. Es que Noir se vio envuelto en un incidente que tuvo lugar en un espacio público y que se aleja significativamente de las actividades por las cuales el músico generalmente fue conocido y apreciado por sus seguidores y el público en general.

Todo comenzó en las primeras horas de la mañana, específicamente a las 7:50, cuando un equipo del personal de la Comisaría Vecinal 2A se movilizó de manera urgente hacia la dirección Junín al 1700, en el barrio porteño de Recoleta. Este desplazamiento se debió a un conflicto que se había generado en la vía pública, involucrando a varios individuos en una disputa. Entre los participantes de este altercado se encontraba justamente Noir.

El incidente se inició cuando dos hombres que se encontraban en el lugar reconocieron al músico, quien estaba acompañado por un amigo. Estos individuos empezaron a tomar fotografías y a grabar videos del artista, lo que provocó una reacción por parte de Noir y su acompañante. Esta situación escaló rápidamente, desencadenando una acalorada discusión que finalmente culminó en un enfrentamiento físico entre las partes.

Ante la gravedad de los hechos, intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29. Esta instancia, bajo la dirección del doctor Herrera y con la colaboración de la Secretaria Única, la doctora Donatto, tomó cartas en el asunto. Se dispuso la realización de diversas actuaciones legales centradas en las lesiones recíprocas que se habían producido durante el conflicto. Este procedimiento legal busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes de los involucrados en la riña.

Hace unas horas Emmanuel subió un descargo en su cuenta verificada de Instagram @emanuelnoir dónde explica su postura frente a los hechos. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarme el respeto a mi o a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, planteó. En lo que respecta a su vida sentimental, los rumores de una nueva relación venían creciendo con fuerza luego de que se blanqueara su separación, pero finalmente llegó la confirmación. Emanuel Noir está de novio con una influencer llamada Sophia Ramos.

Esto ocurre apenas un mes después de que el cumbiero cancelara su casamiento con Julieta Farías, la madre de sus dos hijas Ema y Martina, pero parece haber pasado de página ya que se muestra feliz y enamorado con su nueva pareja en las redes sociales.

El último miércoles el cantante compartió en sus historias de Instagram una foto familiar con un enorme árbol de Navidad de fondo. Dentro del numeroso grupo se destaca la modelo, quien ya habría sido presentada al círculo íntimo de Noir. Y un rato después, Sophia subió a su perfil una foto junto a Emanuel en la que se los ve abrazados y riendo. “Así de feliz”, definió ella junto a dos emoticones, uno de dos dedos cruzados y otra de un corazón rojo. El líder de Ke Personajes le devolvió el gesto compartiendo esta story en su perfil de la misma red social y le agregó una rotunda leyenda: “Así me gusta”.

Días atrás, y tras confirmarse la separación entre Noir y Julieta Farías (algo que habría sido de mutuo acuerdo, según las declaraciones de ella: “Decidimos cada uno hacer nuestro camino”), Teleshow había adelantado la confirmación del nuevo romance entre el cantante y Ramos. “Sí, confirmado que salen, yo soy de Concepción del Uruguay como ella y nos contaron que están juntos”, revelaron fuentes cercanas a la modelo en conversación con este medio.

