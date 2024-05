El distante reencuentro entre Zoe y su novio tras su salida de Gran Hermano

Gran Hermano vivió una nueva gala de eliminación aunque con algunos cambios: una participante y su acompañante debieron abandonar a casa. En esta ocasión, Zoe y Aixa fueron las concursantes con la menor cantidad de votos positivos, según la dinámica de votación de esta semana (que fue por la elección positiva), y, por lo tanto, tuvieron que despedirse del reality, lo que generó comentarios de todo tipo tanto dentro como fuera de la casa.

Zoe y su novio

La participante se despidió con lágrimas mientras sus compañeros le daban sus últimos abrazos y palabras de aliento antes de su partida, tras lo cual se dirigieron al estudio central del programa para reencontrarse no solo con Santiago Del Moro, sino también con sus seres queridos, entre los que allí estaban el padre de la joven, el hermano y Manuel, su novio.

La pareja, distanciada por más de cinco meses debido a la competencia, finalmente volvió a fundirse en un abrazo, pero la forma en que se dio ese encuentro llevó a especulaciones varias, debido a que se infiere por las imágenes que él intentó un momento más pasional, además de hablarle al oído, pero ella intentó correrse rápido de allí para centrarse en su padre y en su hermano. Atrás, la atenta mirada de Aixa.

Fue entonces que, debido a lo que se generó alrededor de ese reencuentro, el propio joven fue el encargado de dejar en claro lo sucedido a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde expresó: “Le dije que la amaba con locura y que estaba orgulloso de ella”.

Le dije que la amaba con locura y que estaba orgulloso de ella — Manuel (@manu_ibero) May 20, 2024

Cabe recordar que desde diciembre de 2023, Manuel Ibero apoyó a Zoe a través de las redes sociales, expresando su amor y apoyo durante su participación en el reality. Con su salida de la casa, él compartió el feliz momento a través de una historia en su cuenta de Instagram: “161 días después tuvimos nuestro reencuentro”, escribió, al acompañar el mensaje con una fotografía de ambos juntos. Además, añadió: “Te amo, mi amor. Orgulloso de vos”.

Pero no todo es alegría y el novio y la madre de Zoe se encuentran enfrentados. Hace solo un par de meses, Manuel se refirió en duros términos a Aixa, al destacar que pensaba incluso llevarla a la Justicia. Todo se desencadenó luego de que se viralizara un audio enviado de forma privada supuestamente por Aixa en el que detalla, refriéndose a al novio de su hija: “No puede con su ego. ¿Sabés lo que es? Yo me hice íntima amiga de su hermanito, tiene 19 años el chico, es gay, y Manuel lo re discrimina por ser gay. Lo recontra cagó a trompadas”.

“El hermano me lo contó en mi casa llorando, y Manuel no sabe que yo me hablo con el hermano. A veces nos vamos a tomar algo juntos, o a veces se viene a mi casa y vemos Gran Hermano juntos. No sabés, me contó todo, de cuando se declaró homosexual, y cómo el hermano le va a pegar así, lo dejó hospitalizado”, se detalla en el audio.

Fue ante ello que él decidió a través de las redes sociales lanzar un fuerte comunicado: “Buenas, a lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad, con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, comienza el texto.

“Lamentablemente, llegué a un punto en el que ya no soy capaz de guardarlo más (mi idea era esperar a que mi novia salga del programa y contar con su autorización para realizar las acciones legales correspondientes). Sé que llegado el momento ella entenderá porque me vi obligado a hacer lo que hice”, prosiguió a fines de febrero, refiriendo a la joven que en ese entonces seguía adelante en el reality de Telefe.

“Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto, procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la carta documento a mis redes”, destacó.

Fuente: Teleshow